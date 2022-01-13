▲ 【美國經濟】調查：美國勞工與其被迫重返辦公室 更可能考慮辭職

Omicron變種病毒令美國感染病例明顯回升，華爾街大行正收緊員工接種疫苗、辦公室工作要求。外電引述民意調查機構Morning Consult的數據，截至1月6日，受訪美國勞工被問到如果在感覺安全之前被要求重返辦公室會有如何打算，最新結果顯示考慮離職的遠程工作者比例上升至55%，較一周前升10個百分點，另有逾4成的勞工對重返辦公室感到不確定，12月30日時這一比例為35%。

報道指，員工對於重返辦公室變得更加不安，如果僱主要求他們返回辦公室，他們更有可能考慮乾脆辭職。在﻿新冠病毒病例數躍升下，公司設法讓員工回到辦公室的作為遭遇強大阻力。

摩通戴蒙警告紐約員工 「不打針或不出糧」，可見【下一頁】

摩通、花旗近期都宣布，要求員工接種新冠疫苗，否則面對解僱風險。另外，Facebook母公司Meta（美：FB）和富國銀行在內的公司，再次推遲員工重返辦公室的計劃。

據另一調查機構Kastle Systems的數據，12月初，美國十大商業區約有40%的員工進入辦公室，但到12月底這一比例驟降至17.5%，在截至1月5日的一週約28%。

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