【個人電腦】PC 市場疫下復甦　銷量重回 2012 年水平

▲ 自新冠疫情開始，城鎮封鎖、遙距工作及學習的興起都推動PC市場的復甦，家庭會為學童參加虛擬授課班而購買新的筆記型電腦和PC。（法新社）

根據IDC數據資料，2021年全球個人電腦（PC）市場按年增長14.8%，桌上型電腦、筆記型電腦和工作站（Workstation）的出貨量是自2012年以來最多的一年，達到3.49億台，如果與2017年的近年最低位比較，增長率更超過34%。

外界普遍認為，智能手機已成為電子業務中最重要和產量最高的產品，PC市場只會走向衰退，但這次數據是否顯示，該市場回到復甦階段。

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自新冠疫情開始，城鎮封鎖、遙距工作及學習的興起都推動PC市場的復甦，家庭會為學童參加虛擬授課班而購買新的筆記型電腦和PC，企業也為在家工作的員工購買相關設備。去年秋季，全球芯片短缺，已限制了PC的供應。

不過強勁的銷售速度或在疫情消退後無法持續，IDC在12月時提到，PC市場的需求高峰期已經過去，並預測2022年將現放緩。但亦有市場人士樂觀認為，今年PC市場的銷售仍會保持強勢。

微軟賣Windows 成主要受惠者

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Intel首席執行官Pat Gelsinger去年10月提到，「PC市場正處於一個新的上升通道，而且是可持續的。」Dell客戶產品部高級副總裁Rahul Tikoo亦認同以上看法，認為疫情推動了消費者的購買行為屬永久性，現在每個人都需要自己的個人電腦。

IDC數據也顯示，2021年按出貨量計算的6間最大PC公司，分別是聯想、惠普、戴爾、蘋果、華碩和宏基。而大多數PC都是使用Windows作業系統，所以微軟也是PC市場復甦的另一個主要受惠者，其去年第三季Windows銷售額就達到56.8億美元（約442億港元），較前年同期增長10%。

責任編輯：陳卓賢