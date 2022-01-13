  • 17°C
香港時間 : 2022113日 (四) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童接種】許樹昌：可為5至11歲兒童接種三分一劑量復必泰疫苗　接種後或有針口痛或低燒等反應

Hot Talk 11:00 2022/01/13

分享：

【兒童接種】許樹昌：可為5至11歲兒童接種三分一劑量復必泰疫苗　接種後或有針口痛或低燒等反應

本港第五波疫情下，政府將接種科興疫苗年齡降低到5至11歲兒童，並會於農曆年假後派外展隊到校為兒童接種科興疫苗。新冠疫苗顧問專家委員會建議，容許5至11歲兒童，接種成人三分一劑量的復必泰疫苗。復星醫藥 （02196） 股價變動不大，最新跌0.6%。

外展隊到校為5至11歲兒童接種科興【下一頁】

委員會成員之一、政府專家顧問許樹昌表示，本港目前未有兒童劑量復必泰疫苗供應，藥廠沒有申請降低接種年齡門檻，因此顧問專家委員會建議採用英國做法，為兒童接種成人三分一劑量疫苗，否則若要再等或需半年。

他指，以「標示外使用」即以成人劑量的三分一為兒童接種，相關做法在兒科已沿用多年，技術上亦可行，不會引起責任問題，疫苗責任由政府承擔。

香港機場據報擬禁約150個高風險地區人士經香港轉機【下一頁】

許樹昌指，兒童接種後反應可能包括針口痛和低燒，如打兩劑疫苗，每劑疫苗宜相隔8至12周，打針位置在大腿，相信誘發心肌炎的機會將大減。

對於兒童應接種科興疫苗或復必泰疫苗，許樹昌指，數據顯示復必泰疫苗產生的中和抗體水平較高，但局部副作用較多，科興疫苗副作用較少，但抗體能力相對就不高，視乎家長選擇，而兩種疫苗都可憑T細胞免疫反應，減低感染後重症機會。

相關文章：【國泰危機】國泰航空：「客機去貨機返」符合規定、一直向港府提交紀錄　林鄭：空運大減物價將升

【ET財智Talk】元宇宙受惠股　首選半導體5G應用？（立即收看）

港股 復星醫藥（02196） 科興 BioNTech 疫苗 許樹昌 疫情 副作用

上一篇文章

【內房危機】官媒證實內房併購貸款不再計入「三道紅綫」　惟買賣各方仍持觀望態度

下一篇文章

元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成　兩隻股受惠股率先睇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【在家工作】明天起沒有參與防疫工作的部分公務員　可在家工作至2月4日
【在家工作】明天起沒有參與防疫工作的部分公務員　可在家工作至2月4日
【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）
【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR再升穿53關　夜期漲168點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR再升穿53關　夜期漲168點（不斷更新）
【馬雲行蹤】馬雲臘八現身海南　10月歐遊後首度內地露面（圖集）
【馬雲行蹤】馬雲臘八現身海南　10月歐遊後首度內地露面（圖集）
【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　中銀滙豐恒生大部分分行提早4時關門、工銀屯門分行暫停服務（不斷更新）
【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　中銀滙豐恒生大部分分行提早4時關門、工銀屯門分行暫停服務（不斷更新）
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款