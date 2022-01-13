▲ 【兒童接種】許樹昌：可為5至11歲兒童接種三分一劑量復必泰疫苗 接種後或有針口痛或低燒等反應

本港第五波疫情下，政府將接種科興疫苗年齡降低到5至11歲兒童，並會於農曆年假後派外展隊到校為兒童接種科興疫苗。新冠疫苗顧問專家委員會建議，容許5至11歲兒童，接種成人三分一劑量的復必泰疫苗。復星醫藥 （02196） 股價變動不大，最新跌0.6%。

委員會成員之一、政府專家顧問許樹昌表示，本港目前未有兒童劑量復必泰疫苗供應，藥廠沒有申請降低接種年齡門檻，因此顧問專家委員會建議採用英國做法，為兒童接種成人三分一劑量疫苗，否則若要再等或需半年。

他指，以「標示外使用」即以成人劑量的三分一為兒童接種，相關做法在兒科已沿用多年，技術上亦可行，不會引起責任問題，疫苗責任由政府承擔。

許樹昌指，兒童接種後反應可能包括針口痛和低燒，如打兩劑疫苗，每劑疫苗宜相隔8至12周，打針位置在大腿，相信誘發心肌炎的機會將大減。

對於兒童應接種科興疫苗或復必泰疫苗，許樹昌指，數據顯示復必泰疫苗產生的中和抗體水平較高，但局部副作用較多，科興疫苗副作用較少，但抗體能力相對就不高，視乎家長選擇，而兩種疫苗都可憑T細胞免疫反應，減低感染後重症機會。

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