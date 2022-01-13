【內房危機】官媒證實內房併購貸款不再計入「三道紅綫」　惟買賣各方仍持觀望態度

▲ 官媒證實內房併購貸款不再計入「三道紅綫」，惟買賣各方仍持觀望態度。

早前有傳內房「三道紅綫」要求獲放寬，內地銀行已告知一些大型優質房企，若對陷債務危機企業項目以承債式收購，相關併購貸款不再計入「三道紅綫」相關指標，內地官媒《證券日報》今報導指消息屬實。

報導稱，有內房企業人士證實，部分央企、國企正在多方接觸核心城市的優質項目，雖鮮有公布確定性的交易，但市場上有很多項目都在談收購事宜。報導又提到，多間大中型銀行日前收到監管層要求，金融機構對房地產行業併購提供金融支持的相關通知，這些銀行其後已做好房地產併購貸款等業務的額度安排。

報導又引述業內人士指，房地產行業仍在尋找優質併購項目，儘管已有較多房企收購併購項目意向強烈，但併購各方尚處相互博弈或觀望態度，因此真正達成併購意願的項目並不多。該報導分析，收購併購除了對房企的現金流有高要求，也考驗房企的運營、項目操盤等能力，並引述業內人士指，房地產併購主要有以下幾種模式：一是單項目導向型收購模式；二是資產包收併購模式，通過收購區域管理平台公司，全部或實際控制平台公司旗下各項目公司的經營管理權和財務權，實現資產包項目的操盤和並表；三是規模房企之間的股權併購模式。

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