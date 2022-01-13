  • 17°C
香港時間 : 2022113日 (四) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種】世衛指較Delta溫和 仍威脅未打疫苗者

環球社會熱點 10:51 2022/01/13

分享：

全球新冠肺炎疫情持續，傳染性更多的變種病毒Omicron為近期多國爆疫主因。世界衛生組織日前重申，雖然有證據顯示Omicron比Delta溫和，但仍然是危險病毒，特別是對未打疫苗人士而言。

【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗 【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（12日）在新聞發布會表示，近期全球確診激增緣自Omicron變種，並已逐漸取代Delta成為主流病毒株。根據日前每周世衛流行病學報告，截止9日為止一周全球確診增加1,500萬宗，為疫情以來單周最大增幅。

譚德塞指出，現時多數入院重症患者為未接種疫苗人士，若環球病毒傳播情況未有改善，另一款更具傳染力變種出現的機率隨之增加，更可能具備超越Omicron的殺傷力。Omicron變種下入院重症率不及過往變種，譚德塞指或與其較溫和及疫苗接種率已有提升有關，但強調死亡率仍然非常高，平均每周近5萬人。

【美國疫情】上周確診98%屬Omicron 擬要未打針公務員每周檢測 【下一頁】

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）亦表示，世衛專家預期病毒會持續進化，嚴重性可能有增減，但肯定會對未打疫苗人群形成威脅，可能屆時在前者間爆發疫情。范克爾克霍夫指新冠肺炎正邁向風土病，但強調現在尚未是時候。

范克爾克霍夫表明，Omicron疫情走向取決於全球政府的應對。她指各地政府具備應對Omicron變種的手段，呼籲繼續加強戴口罩﹑保持社交距離及空氣流通，以及減少人群聚集。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【歐洲疫情】法意確診再創新高 波蘭累計逾10萬死
2022/01/12
【歐洲疫情】法意確診再創新高 波蘭累計逾10萬死
【新冠疫情】世衛促勿過急當流感 警告歐洲人口將過半感染
2022/01/12
【新冠疫情】世衛促勿過急當流感 警告歐洲人口將過半感染
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
2022/01/11
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
【新冠疫苗】新加坡指打呢款疫苗 染疫死亡率最低
2022/01/11
【新冠疫苗】新加坡指打呢款疫苗 染疫死亡率最低
【美國疫情】麻省確診數字或被低估 污水數據藏線索
2022/01/11
【美國疫情】麻省確診數字或被低估 污水數據藏線索

你可能感興趣

【歐洲疫情】法意確診再創新高 波蘭累計逾10萬死
11:18 2022/01/12
【歐洲疫情】法意確診再創新高 波蘭累計逾10萬死
【新冠疫情】世衛促勿過急當流感 警告歐洲人口將過半感染
10:40 2022/01/12
【新冠疫情】世衛促勿過急當流感 警告歐洲人口將過半感染
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
15:13 2022/01/11
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
疫情 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 口罩 譚德塞

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日 時間11:00）

下一篇文章

【法國疫情】確診破36萬 有意解除對英國封關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
【新冠疫情】世衛促勿過急當流感 警告歐洲人口將過半感染
【新冠疫情】世衛促勿過急當流感 警告歐洲人口將過半感染
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日 時間11:00）
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理
【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款