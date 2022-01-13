【Omicron變種】世衛指較Delta溫和 仍威脅未打疫苗者

全球新冠肺炎疫情持續，傳染性更多的變種病毒Omicron為近期多國爆疫主因。世界衛生組織日前重申，雖然有證據顯示Omicron比Delta溫和，但仍然是危險病毒，特別是對未打疫苗人士而言。

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世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（12日）在新聞發布會表示，近期全球確診激增緣自Omicron變種，並已逐漸取代Delta成為主流病毒株。根據日前每周世衛流行病學報告，截止9日為止一周全球確診增加1,500萬宗，為疫情以來單周最大增幅。

譚德塞指出，現時多數入院重症患者為未接種疫苗人士，若環球病毒傳播情況未有改善，另一款更具傳染力變種出現的機率隨之增加，更可能具備超越Omicron的殺傷力。Omicron變種下入院重症率不及過往變種，譚德塞指或與其較溫和及疫苗接種率已有提升有關，但強調死亡率仍然非常高，平均每周近5萬人。

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世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）亦表示，世衛專家預期病毒會持續進化，嚴重性可能有增減，但肯定會對未打疫苗人群形成威脅，可能屆時在前者間爆發疫情。范克爾克霍夫指新冠肺炎正邁向風土病，但強調現在尚未是時候。

范克爾克霍夫表明，Omicron疫情走向取決於全球政府的應對。她指各地政府具備應對Omicron變種的手段，呼籲繼續加強戴口罩﹑保持社交距離及空氣流通，以及減少人群聚集。

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責任編輯：吳漢培