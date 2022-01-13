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【法國疫情】確診破36萬 有意解除對英國封關

環球社會熱點 10:49 2022/01/13

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歐洲多國新冠疫情持續蔓延，其中法國單日確診數字突破36萬宗。法國政府上月為阻截Omicron變種傳入而對英國實施封關。但法國政府發言人表示，法國或於未來幾日内解除對英國的封關措施。

【新冠病毒】美媒發現感染新症狀 一族群機率較大 【下一頁】

法國周三（12日）宣布新增近36.2萬宗確診，累計確診增至1,293萬宗。法國同日再多246人死於新冠肺炎，及再多16名新冠患者要入住深切治療部。

Omicron變種侵襲英國觸發新一波疫情，法國上月18日宣布禁止所有來自英國的非必要旅客入境。至於獲豁免旅客需持離境英國24小時内有效的新冠病毒檢測陰性結果，入境法國需隔離兩日並再次接受檢測。

而英國上周指入境前檢測的作用有限，宣布放寬入境英格蘭檢疫要求，完成接種新冠疫苗或未成年旅客僅需在抵埗兩日内進行新冠檢測。

【Omicron變種】點先知感染？英媒揭10大早期症狀 【下一頁】

法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）周三證實，政府將會放寬英國旅客的入境限制，並會在周末作出正式宣布。他亦表示，法國已經擴大豁免以商業原因入境的旅客類別。

阿塔爾曾表示政府宣布禁止英國非必要旅客入境時，有提到如果Omicron變種在法國已成為主流病毒株時，政府就會繼續放寬限制。

而法國近期的每日新增確診持續創新高，周二（11日）更錄得近37萬人確診。法國的7日平均確診數超過28.3萬創新高，Omicron變種佔全國新增確診約87%。

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責任編輯：鄭錦玲

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