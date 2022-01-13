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​​​​​​​【外資准入】友邦斥120億元人幣認購中郵保險24.99%股權　交易助把握內地分銷渠道與客群

股市 10:34 2022/01/13

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友邦斥120億元人幣認購中郵保險24.99%股權，交易有助集團把握內地分銷渠道與客戶群。

友邦 （01299） 公佈已完成對內地中郵人壽保險（中郵保險）的投資。友邦保險之全資附屬公司友邦保險有限公司，獲批准投資120.33億元人民幣（約18.6億美元）， 認購中郵保險24.99%股權。

友邦指，對中郵保險的投資與友邦保險在中國的策略形成互補，拓寬集團在中國壽險市場的增長機遇，令友邦得以把握來自分銷渠道和客戶群的巨大價值，助力廣大中國家庭實踐健康、長久、好生活。友邦又稱，集團運營的友邦中國將完全獨立於此次投資。

中郵人壽保險股份有限公司昨亦公告，指中銀保監已批覆同意其註冊資本從215億元（人民幣，下同）增至286.63億元，其新增註冊資本由友邦保險有限公司認購。內媒報導指，此次交易引資金額達120.33億元，是中國保險業最大的增資擴股引戰項目。

去年4月，中郵保險公佈，擬新增一間戰略投資者，公司其後於去年6月公佈，擬將註冊資本由當前的215億元增至286.63億元，股份總數增加至286.63億股。友邦保險擬出資120.33億元，認購其增發的71.63億股。

友邦保昨據報正考慮出售部分澳洲人壽資產，以配合友邦簡化資產組合的計劃。該股昨走高後更延續升勢，截至早上10時35分左右，升1.5%，報82.65元。

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