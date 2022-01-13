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【內房危機】禹洲集團向票據持有人提交換要約　延長多批票據到期日以改善集團財務

股市 09:45 2022/01/13

分享：

禹洲集團向票據持有人提交換要約，延長多批票據到期日以改善集團財務。

禹洲集團 （01628） 昨晚發公告，提出延長多批票據到期日的交換要約，稱交換要約實行將改善集團整體財務。禹洲集團懇請所有舊票據的合資格持有人，以舊票據交換年期較長的新票據，讓該公司取得急需的財務穩定性，以繼續持續經營。禹洲集團今早下挫，截至早上9時45分左右，跌5.6%，報0.68元，成交額352萬元。

華潤萬象生活早前購禹州物業服務【下一頁】

禹洲集團指，公司一直堅持履行所有到期的償債義務，於截至公告發布日，沒有違反任何債務還款義務。集團主要依靠內部現金資源，並從境內匯出大量現金來履行還款義務，並同時想方設法實現現金流量來滿足償債義務，包括尋求債務再融資。公司又於1月5日訂立協議，以不超過10.6億元人民幣，出售其間接全資附屬公司禹洲物業服務全部已發行股本。

然而，禹洲集團指面對當前不利市況，執行這些措施相當困難且費時。儘管該公司致力履行到期的償付義務，但可能持續受壓，無法實現充足現金流量全面履行未來到期義務。作為應對償付義務所作努力的一部分，因此進行本次交換要約以及同意徵詢交易，以推遲債務到期日、減輕公司現金流壓力、並管理公司違約風險。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 民企內房股 禹洲集團（01628）

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