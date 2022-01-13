【遊輪股】雲頂香港︰不保證能履行到期財務責任　股份復牌跌逾五成

▲ 雲頂香港︰不保證將能夠履行其於融資安排下的到期財務責任

經營「星夢郵輪」、「麗星郵輪」的遊輪旅遊股雲頂香港 （00678） 公布，有關提取梅克倫堡–前波莫瑞州提供的 8800萬美元備用融資的法律訴訟，聆訊已於德國時間1月11日在法院舉行，將於1月17日作出裁決。雲頂香港指，如此前公布所披露，相關交易對方未能履行彼等具有約束力的合同義務，導致集團的流動資源出現即時和重大缺口。尚待法律訴訟的聆訊結果以及公司有能力提取梅前州備用融資，不保證集團將能夠履行其於融資安排下的到期財務責任。

雲頂香港今日復牌，曾跌最多56.16%，創上市以來最大跌幅。

另外，雲頂香港此前公布，MVWH於德國時間1月10日提出的MVWH破產申請，引發Global1融資協議項下違約事件，且從而觸發集團本金總額約為27.8億美元的若干融資安排項下發生交叉違約，令集團於該等交叉違約融資安排項下的相關債權人有權根據彼等各自融資安排的條款要求償還債項及/或採取行動。集團指，尚未接獲任何相關財務債權人根據彼等各自融資安排的條款要求還款或對公司提起訴訟的通知，但並不清楚是否有任何相關財務債權人會選擇作出如此行動。

雲頂香港表示，倘集團無法履行其償還到期債務的責任或與其相關債權人就其借款的續期或延期或任何相關替代安排達成協議，則可能對集團的業務、前景、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。董事會正繼續與其往來銀行、公司間接非全資附屬公司Dream Cruises Holding Limited的股東合夥人及專業顧問商討，評估集團可用的選項。

責任編輯︰梁浩碩