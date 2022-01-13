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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數高開159點後回順　ATMXJ回吐、京東跌4%　三桶油升2%（不斷更新）

股市 09:55 2022/01/13

分享：

港股市況不斷更新

美國通脹數據符預期，美股隔晚反覆向好，港股今早承接高開逾150點。恒生指數開報24561點，升159點。恒生科技指數升0.4%，報5920點。科技股續向上，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%；融創中國 （01918） 配股跌近15%；同為配股的希瑪眼科 （03309） 跌8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：54】易緯 （03893） 再跌兩成，低見0.212元。

【09：52】金融股撐市，滙豐 （00005） 升穿53元水平，升0.8%，破頂高見53.35元；友邦 （01299） 升逾1%，高見83.2元。

【09：49】ATMXJ回吐，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；騰訊 （00700） 跌0.4%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.3%；京東 （09618） 跌4%。

【09：47】【內房危機】禹洲集團向票據持有人提交換要約　延長多批票據到期日以改善集團財務

【09：44】雲頂香港 （00678） 跌幅擴大至54%，低見0.32元。

【09：42】香港小輪 （00050） 升逾1%，高見6.94元。

【異動股】香港小輪計劃拓醫學美容等冀業務更多元化　股價近日炒上、董事會稱不知悉原因

【09：39】三桶油造好，中石油 （00857） 升2%；中海油 （00883） 再升逾2%；中石化 （00386） 亦升逾2%。中石油發公告指，預計去年純利增加374%至 395%，或710億至750億元人民幣。

【業績│油股】中石油去年純利增最多3.95倍　受惠油氣產品銷售量效齊增

【09：37】雲頂香港 （00678） 復牌後早段跌四成，低見0.425元，成交1377萬元。

【09：36】恒大汽車 （00708） 首款車恒馳5下線，恒大汽車股價升逾2%，高見4.2元。

【恒大汽車708】恒大汽車首款車恒馳5下線　較預期提前12天　恒大汽車全日升逾3%

【09：35】美團 （03690） 逆市回吐2%，低見221.8元，拖累大市開市後升幅收窄至約50點。

【09：34】海航科技投資 （02086） 新控股股東折讓26%提全購，股價復牌後升兩成，破頂高見1.48元。

【海航旗下】海航科技投資今復牌升15%　大股東轉讓股權連貸款觸發全購

【09：22】恒生指數開報24561點，升159點。恒生科技指數升0.4%，報5920點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%；融創中國 （01918） 跌近15%；希瑪眼科 （03309） 跌8%。

【09：13】期指開報24540點，升218點或0.9%。

【08：49】恒指黑期升約181點，報24516點；道指期貨升3點，報36293點。

【07：58】【配股潮】融創中國折讓15.3%配股　淨籌44.8億、五成作償還貸款

【07：46】【配股潮】希瑪眼科折讓近一成配股　淨籌4.9億元

【07：45】【新股IPO】金力永磁6680下限33.8元定價　超購1.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24572點，升169點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報53.43元，較港收市價高0.68元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報487.51元，較港收市價高6.71元或1.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報133.85元，較港收市價高0.85元或0.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】美國通脹數據符預期，美債息不升反跌，帶動美股反覆向好，道指曾升201點，收市升38點，報36290點；標指升13點，報4726點；納指升34點，報15188點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

【開市9點半】中石油預計2021年賺超過900億人幣　融創、希碼趁升市配股共集45億

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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