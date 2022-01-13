【港股市況】恒生指數高開159點　阿里巴巴、騰訊升1%　融創挫近15%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹數據符預期，美股隔晚反覆向好，港股今早承接高開逾150點。恒生指數開報24561點，升159點。恒生科技指數升0.4%，報5920點。科技股續向上，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%；融創中國 （01918） 配股跌近15%；同為配股的希瑪眼科 （03309） 跌8%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：22】恒生指數開報24561點，升159點。恒生科技指數升0.4%，報5920點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%；融創中國 （01918） 跌近15%；希瑪眼科 （03309） 跌8%。

【09：13】期指開報24540點，升218點或0.9%。

【08：49】恒指黑期升約181點，報24516點；道指期貨升3點，報36293點。

【07：58】【配股潮】融創中國折讓15.3%配股 淨籌44.8億、五成作償還貸款

【07：46】【配股潮】希瑪眼科折讓近一成配股 淨籌4.9億元

【07：45】【新股IPO】金力永磁6680下限33.8元定價 超購1.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24572點，升169點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報53.43元，較港收市價高0.68元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報487.51元，較港收市價高6.71元或1.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報133.85元，較港收市價高0.85元或0.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國通脹數據符預期，美債息不升反跌，帶動美股反覆向好，道指曾升201點，收市升38點，報36290點；標指升13點，報4726點；納指升34點，報15188點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】中石油預計2021年賺超過900億人幣 融創、希碼趁升市配股共集45億

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責任編輯︰梁浩碩