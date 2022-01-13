  • 16°C
香港時間 : 2022113日 (四) 09:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數高開159點　阿里巴巴、騰訊升1%　融創挫近15%（不斷更新）

股市 09:24 2022/01/13

分享：

港股市況不斷更新

美國通脹數據符預期，美股隔晚反覆向好，港股今早承接高開逾150點。恒生指數開報24561點，升159點。恒生科技指數升0.4%，報5920點。科技股續向上，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%；融創中國 （01918） 配股跌近15%；同為配股的希瑪眼科 （03309） 跌8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：22】恒生指數開報24561點，升159點。恒生科技指數升0.4%，報5920點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%；融創中國 （01918） 跌近15%；希瑪眼科 （03309） 跌8%。

【09：13】期指開報24540點，升218點或0.9%。

【08：49】恒指黑期升約181點，報24516點；道指期貨升3點，報36293點。

【07：58】【配股潮】融創中國折讓15.3%配股　淨籌44.8億、五成作償還貸款

【07：46】【配股潮】希瑪眼科折讓近一成配股　淨籌4.9億元

【07：45】【新股IPO】金力永磁6680下限33.8元定價　超購1.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24572點，升169點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報53.43元，較港收市價高0.68元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報487.51元，較港收市價高6.71元或1.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報133.85元，較港收市價高0.85元或0.6%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美國通脹數據符預期，美債息不升反跌，帶動美股反覆向好，道指曾升201點，收市升38點，報36290點；標指升13點，報4726點；納指升34點，報15188點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【開市9點半】中石油預計2021年賺超過900億人幣　融創、希碼趁升市配股共集45億

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

上一篇文章

【配股潮】希瑪眼科折讓近一成配股淨籌4.9億、林順潮夫婦減持　股價低開8%

下一篇文章

【海航旗下】海航科技投資今復牌升15%　大股東轉讓股權連貸款觸發全購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　中銀滙豐恒生大部分分行提早4時關門、工銀屯門分行暫停服務（不斷更新）
【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　中銀滙豐恒生大部分分行提早4時關門、工銀屯門分行暫停服務（不斷更新）
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
【港股ADR+夜期】滙豐ADR再升穿53關　夜期漲168點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR再升穿53關　夜期漲168點（不斷更新）
【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）
【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）
【在家工作】明天起沒有參與防疫工作的部分公務員　可在家工作至2月4日
【在家工作】明天起沒有參與防疫工作的部分公務員　可在家工作至2月4日
抵玩高息藍籌　每手唔使3,000元賺近8厘股息
抵玩高息藍籌　每手唔使3,000元賺近8厘股息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款