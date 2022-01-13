【港股市況】恒生指數半日升微升19點　ATM回吐騰訊跌1%、滙豐破頂　內房向下融創曾挫兩成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早高開升159點，科技股回吐，金融股向上，大市走勢反覆，恒生指數半日升19點，報24421點，成交788億元。恒生科技指數跌1.5%，報5812點。ATM回吐，騰訊 （00700） 跌逾1%。滙豐 （00005） 破頂，友邦 （01299） 升逾1%，三桶油揚，內房股下跌，融創中國 （01918） 曾挫兩成破底。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升19點，報24421點，成交788億元。恒生科技指數跌1.5%，報5812點。ATM回吐，騰訊 （00700） 跌逾1%。滙豐 （00005） 破頂，友邦 （01299） 升逾1%，三桶油揚，內房股下跌，融創中國 （01918） 曾挫兩成破底。

【11：42】恒指中午收市前升約20點，報24423點；科指跌1.4%，報5815點。

【11：38】【大行報告】麥格理：比亞迪2021至2023年銷量複合年均增長率可達52% 降目標價8%

【11：38】【內房危機】世茂擬延長兩隻ABS還款期限 相關債價升惟股價續跌

【11：30】上證半日跌0.3%；深證跌0.8%；創業板指跌0.4%。

【11：24】嗶哩嗶哩 （09626） 跌幅擴大至逾5%，低見313.2元。

【11：14】港股最新轉跌，恒指跌4點報24398點；科指跌1.7%，報5801點。

【11：12】ATM反覆回軟，阿里巴巴 （09988） 最新跌0.8%；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 跌0.6%。

【11：11】【內房危機】官媒證實內房併購貸款不再計入「三道紅綫」 惟買賣各方仍持觀望態度

【11：02】大市升幅再次收窄至近50點，報24449點，科指跌1.3%，報5823點。

【11：00】雅天妮 （00789） 乾升七成，高見0.128元，涉21宗成交或63萬元。

【10：46】煤炭股造好，神華 （01088） 升3%，破頂高見19.96元；兗礦能源 （01171） 升半成；中煤能源 （01898） 升3%。

【10：39】友邦 （01299） 最新升逾1%，高見83.2元。

【外資准入】友邦斥120億元人幣認購中郵保險24.99%股權 交易助把握內地分銷渠道與客戶群

【10：26】部分內房股下挫，碧桂園 （02007） 跌4%；雅居樂 （03383） 、世茂 （00813） 跌5%；融創 （01918） 跌逾15%破底。另一方面，中海外 （00688） 升0.7%；潤地 （01109） 升逾1%；恒大 （03333） 升0.6%。

【10：23】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.7%；美團 （03690） 轉升逾1%；騰訊 （00700） 跌不足0.1%。

【10：16】高偉電子 （01415） 跌逾17%，低見9.18元，暫計3日累跌三成。

【10：11】大市最新升約120點，報24520點；科指偏軟跌0.7%，報5858點。

【10：10】【內銀股】青島銀行去年淨利潤按年升22% 不良貸款率跌、撥備覆蓋率升

【09：59】惠理 （00806） 料去年少賺67%，股價逆市跌1%。

【公司盈警】惠理集團發盈警 料去年純利跌67% 表現費收入大減

【09：54】易緯 （03893） 再跌兩成，低見0.212元。

【09：52】金融股撐市，滙豐 （00005） 升穿53元水平，升0.8%，破頂高見53.35元；友邦 （01299） 升逾1%，高見83.2元。

【09：49】ATMXJ回吐，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；騰訊 （00700） 跌0.4%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.3%；京東 （09618） 跌4%。

【09：47】【內房危機】禹洲集團向票據持有人提交換要約 延長多批票據到期日以改善集團財務

【09：44】雲頂香港 （00678） 跌幅擴大至54%，低見0.32元。

【09：42】香港小輪 （00050） 升逾1%，高見6.94元。

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【09：39】三桶油造好，中石油 （00857） 升2%；中海油 （00883） 再升逾2%；中石化 （00386） 亦升逾2%。中石油發公告指，預計去年純利增加374%至 395%，或710億至750億元人民幣。

【業績│油股】中石油去年純利增最多3.95倍 受惠油氣產品銷售量效齊增

【09：37】雲頂香港 （00678） 復牌後早段跌四成，低見0.425元，成交1377萬元。

【09：36】恒大汽車 （00708） 首款車恒馳5下線，恒大汽車股價升逾2%，高見4.2元。

【恒大汽車708】恒大汽車首款車恒馳5下線 較預期提前12天 恒大汽車全日升逾3%

【09：35】美團 （03690） 逆市回吐2%，低見221.8元，拖累大市開市後升幅收窄至約50點。

【09：34】海航科技投資 （02086） 新控股股東折讓26%提全購，股價復牌後升兩成，破頂高見1.48元。

【海航旗下】海航科技投資今復牌升15% 大股東轉讓股權連貸款觸發全購

【09：22】恒生指數開報24561點，升159點。恒生科技指數升0.4%，報5920點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%；融創中國 （01918） 跌近15%；希瑪眼科 （03309） 跌8%。

【09：13】期指開報24540點，升218點或0.9%。

【08：49】恒指黑期升約181點，報24516點；道指期貨升3點，報36293點。

【07：58】【配股潮】融創中國折讓15.3%配股 淨籌44.8億、五成作償還貸款

【07：46】【配股潮】希瑪眼科折讓近一成配股 淨籌4.9億元

【07：45】【新股IPO】金力永磁6680下限33.8元定價 超購1.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24572點，升169點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報53.43元，較港收市價高0.68元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報487.51元，較港收市價高6.71元或1.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報133.85元，較港收市價高0.85元或0.6%。

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【07：30】美國通脹數據符預期，美債息不升反跌，帶動美股反覆向好，道指曾升201點，收市升38點，報36290點；標指升13點，報4726點；納指升34點，報15188點。

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【開市9點半】中石油預計2021年賺超過900億人幣 融創、希碼趁升市配股共集45億

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責任編輯︰梁浩碩