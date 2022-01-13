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【高息股】領展發行6億美元10年期票據 規模歷來最大

股樓投資 00:10 2022/01/13

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過去一年頻頻進行收購的房託領展(00823)進行新一輪融資。領展宣布，已成功為其6億美元、於2032年到期的十年期高級票據發行定價，票息為 2.75厘，票據將於1月20 日開始在本港進行交易。票據分別獲穆迪及標準普爾評為「A2」及「A」評級。領展形容，此項交易是公司至今發行規模最大、票息最低的美元債券。

【2022年部署】法興料恒指今年最牛見28200點 建議關注4大投資主題19隻港股   詳情請看【下一頁

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領展行政總裁王國龍表示，縱然環球經濟環境仍然波動，該等票據廣受眾多投資者的支持並錄得超額認購，充份反映投資者高度認可集團的資本管理能力，並對集團具抗逆力的業務模式投下信心一票。此次發行所得款項淨額將用作一般企業用途及營運資金，相信有助領展實踐「 2025 願景」及推動未來增長計劃。

渣打收購香港加皇信託 拓展強積金市場   詳情請看【下一頁

領展「2025願景」目標於直至2025年期間，資產組合價值每年均能取得高個位數的複合增長率。過去一年，領展先後於本港、內地及澳洲收購商場、汽車服務大樓及物流貨倉等項目，計入上述收購後的投資物業總值為2,210億元。

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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