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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】一月跑山友雲集HK100賽事 配備NB新跑山鞋入型入格

名人薈萃 08:29 2022/01/13

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一月又是各大跑山友練山及跑山的熱門月份，因為每年這個時候又是HK100山賽大日子，雖然今年HK100繼續以虛擬形式進行，但在涼爽天氣下，亳無減少大家跑山的雅興，繼續踴躍參加。今天HK100除了全程103公里及半程56公里之外，更新增33公里的較短距離組別，由北潭涌經西灣、鹹田、赤徑再返回北潭涌起點，沿途風景優美，讓更多人一起感受跑山的樂趣，大家如果想玩就記得及早報名，並在1月28日或之前完成就可以。

HK100 今年新增33公里比賽路線。（圖片來源：HK100大會網站）

今年大會更新增大滿貫獎盃，若參賽者在賽事期間內完成所有三個距離，而每一個距離都是一次過完成，就可以得到。與往年一樣，只要以少於32小時完成全程賽事，即可獲得ITRA 5分，少於15小時內完成半程賽事就可獲得3分，想拿取分數報名跑國際山賽CCC及 UTMB的跑山友要留意了。

如果只玩過毅行者而沒有玩開HK100的跑友要注意賽事路線，因為HK100並非麥理浩徑全走，一開始已經要繞經上窰郊遊徑入萬宜路東壩，之後亦要經嶂上、大灘、海下、深涌、榕樹澳，去到雞公山才接回麥徑，一直走到大帽山連姐茶水亭的終點，累積攀升近5,300米。大家記緊要帶備足夠的糧水，當然途中亦可找士多補給，到了晚上士多關門的時候，或可找找朋友前往水浪窩及獅子山獅子亭作支援，始終早晚天氣寒冷，加衣保暖很重要。

HK100路線會經過深涌，廣闊草源份外怡人。

上雞公山為HK100頭半程最大挑戰。

講到跑山又怎可以缺少越野跑鞋，大家可能會即時想起H或S字頭的品牌，而近年New Balance亦積極推出不少型格跑山鞋，為大家提供多個選擇。NB剛剛更一口氣出了兩款，當中Fresh Foam X Trail More v2特別針對山路崎嶇設計，在緩震、抓地、保護性方面都有更強表現，至於另一旗艦越野跑鞋 Fresh Foam X Hierro v6 GORE-TEX 亦有全新顏色登場，為跑山愛好者帶來機能與外觀兼備的型格之選。

Fresh Foam X Trail More v2 擁有厚厚的Fresh Foam X 中底泡綿，帶來緩震效果及柔軟感受，配合耐磨抓地的 Vibram 外底，能夠穩定駕馭不同地形，帶來既安全舒適的越野體驗。網狀鞋面以部份再生聚酯紗線編織，有效阻擋山徑中各類沙石碎屑，同時高效透氣，在長時間的越野跑中確保雙腳通爽舒適，而鞋頭採用容易磨損區域的護趾設計。男裝共有兩款配色，包括融合自然的軍綠色主調，以及旗幟鮮明的黃綠撞色，帶來兩種截然不同的感覺，至於女裝則以湖水綠作為主色，展現獨特的自然色系。

三款Fresh Foam X Trail More v2配色不俗，啱晒跑山潮人。

 

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

 

至於另一跑鞋 Fresh Foam X Hierro v6 GORE-TEX再有新配色登場，同樣以 Fresh Foam X 頂尖緩震中底配以抓地 Vibram 外底，加上GORE-TEX 防水科技，令 Fresh Foam X Hierro v6 GORE-TEX 能協助跑手應付不同環境。男裝以黃色作為主調，黃黑交織的鞋面加上鮮黃及泥黃色拼接的中底，時尚入格。女裝以淡粉紅作為主色，加上螢光青色的細節，呈現清新山系風格。

男裝Fresh Foam X Hierro v6 GORE-TEX新配色

女裝Fresh Foam X Hierro v6 GORE-TEX新配色

小弟最近穿過幾次Hierro v6跑山，發現與其他牌子的高檔次山鞋相比毫不遜色，加上鞋的外觀不俗，著去跑山、路跑或行街都非常舒適方便。至於Trail More v2則因剛剛推出而只曾試穿過一次，中間較厚的鞋底帶點柔軟，感覺相當不錯，相信同時適合初階及經驗豐富的跑山友，征服較長的跑山旅程，大家如果有興趣可以到有關專門店試穿體驗一下。

 

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

 

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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