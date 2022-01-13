【無牆醫院@iM網欄】多一點關注 獨居長者的全人需要

根據政府2016年中期人口統計的數據，本港獨居長者住戶超過15萬戶，佔長者人口組別超過15%。少子化、移民潮和人口老化等因素令獨居或雙老家庭的長者人口不斷攀升，而他們在安老生活上也有其獨特需要。

那打素外展復康事工的服務使用者中，也有不少是獨居或雙老自顧的長者。他們與一般長者相同的願望是希望身體健康，這比一切其他的東西都重要。老友記不時對團隊的物理治療師、職業治療師、護士或復康助理分享「寧願要健康，黃金財寶我通通都可以唔要」，這亦促使他們更有動力去學習如何管理自己的長期病。若能學到預防疾病的方法，讓他們無病無痛，「行得走得，食得瞓得」就更好。近年，政府設立的地區康健中心（站）以加強推動基層醫療，教育市民做好預防及管控疾病，正好達成長者們的心願。

然而，獨居長者面對的難題還有身體健康以外的事。曾有一位因嚴重腰背痛至影響生活的獨居婆婆，被醫生轉介至本服務，當物理治療師詢問她的疼痛位置時，婆婆卻指全身幾乎無處不痛，結果花了幾十分鐘也未能找出痛處去治療，反而聽了半天關於她生了多少個仔女，卻沒有半個人來探望云云。從婆婆眼裡看得出那份孤單寂寞、空虛無奈已佔據了整個人生，內心的痛甚至引發了身體的病痛。

另一位居於私人住宅的獨居婆婆中風出院後轉介至本服務，物理治療師檢查後發現婆婆復原狀況不錯，但仍有跌倒風險，於是詢問她有無家人或社區支援服務可協助，結果她隨即淚如雨下，哭訴着她的三個兒子都不在，又沒有其他人幫忙。原定的醫療服務就變成聆聽和安慰服務使用者的時間。缺乏支援和照應也是獨居長者時常面對的難題。

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獨居或雙老長者在生活上的基本需要，甚至身體健康上的問題，或能尋求政府或福利機構的服務協助，但長者內心情緒的需要、缺乏支援的不安感、沒有人關心和肯定自我價值的失落感……最能支援這些內心需要及幫助他們的人是長者身邊的你，可能是子孫、朋友、鄰居或社區服務的提供者。只要一聲關懷、一個擁抱或拍拍肩膀，又或是一刻關注的眼神接觸，皆能成為獨居或雙老長者的生活動力，促進他們的全人健康，讓他們獨居，但不至於孤獨終老﹗

那打素外展復康事工主要為居住偏遠及較適合在家中接受治療的病者提供到訪復康和護理服務，以及為社區照顧服務券持有者提供家居為本服務，協助他們居家安老。此外，那打素外展復康事工過去曾與許多不同的非政府機構合作，為其會員提供復康訓練課程、復康教育講座、個人復康諮詢或家訪等。

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