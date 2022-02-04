【裝修攻略@iM網欄】裝修貼士 裝修爛尾怎麼辦

裝修學院不時會接獲戶主有關裝修爛尾的求助個案，當中問題包羅萬有，但亦萬變不離其中。處理爛尾工作與正常裝修工程不同，需要跟隨「一停 二驗 三起貨」的原則，按序解決問題。以下作詳細說明：

「一停」是指處理未完成的責任，常出現的問題包括裝修公司不願退場，如何跟足程序處理，又或是雙方簽定協議，之後才發現有很多事情未及考慮，可能是很多遺留下來的麻煩，裝修師傅或建材商上門收數，或收不到判頭的錢要你代支，以上都是「一停」處理不好而產生的問題，所以要跟足程序及準備將會遇到的情況。

「二驗」是指檢驗現時單位的狀況，檢驗單位不只是找驗樓師或公正行，所以檢驗可能會影響你與公司協議，亦有機會影響新工程開展，這樣就可減少開工後遇到問題或是入住後遺留問題的風險。

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「三起貨」是指接手工程後完成事項，對此不同公司有不同的做法，有些公司會主張完全重做，另一些公司就會判斷哪一些保留，哪些不可保留，然後繼續完成工程，有些則是利用最少的修補，因應情況盡快協助業主入伙，而運用哪種方式其實取決於單位狀況，這步驟對管理成本及風險平衡是相當重要。

如果想了解更多或有接管裝修爛尾工程的需求，歡迎聯絡裝修學院。

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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