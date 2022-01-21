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【裝修攻略@iM網欄】裝修留負評，反遭師傅報復？

名人薈萃 08:01 2022/01/21

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最後，有戶主在網上經手機應用程式找到裝修公司，完結後在程式內留下負評表達自己的不滿，事後卻遭師傅報復，究竟事發如何，戶主又可以怎樣避免遇到這類情況呢？難道只能給正評嗎？

事緣戶主經手機應用程式找了一間維修公司，做一系列的工程，包括搬開櫃子、剷底、批灰、髹油及搬回櫃子，維修公司的工作是有完成的，但問題是沒有還原所有拆掉的項目，例如櫃子的玻璃膠及搬回櫃子時壓住了一條電線，導致有些東西不能動。戶主回看CCTV後發現當時菲傭也有提醒師傅燈帶不能開著，但師傅只是敷衍說是壞了。師傅然後就向戶主追數，說收貨時要找清現金，最後戶主就找朋友去解決問題，接好燈具，然後留下負評給公司。

師傅就每天都把車泊在戶主樓下，戶主報警，情況維持一段時間，戶主覺得困擾，遇同類事件可如何處理呢？以下是兩個貼士。第一，面對這些維修項目，很多時師傅都沒有詳細地說施工包括的範圍，條款往往較為模糊。第二，很多時工程都是收貨時付款，但此對戶主的保障有限，所以建議戶主一定要在現場收貨，若不可行也要盡量找人待收貨，如有問題，大家可以面對面解決。若不能夠即場驗收，就要承受風險，因為裝修公司不會完成後等你隨時付費。

 

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

 

而這個情況有沒有其他第三個方案呢？以裝修佬平台為例，我們會先收取戶主所有費用，才開始工程，即裝修公司不需要擔心戶主沒有付款，而平台會待裝修公司完成所有工程後，戶主驗收後才會付款，戶主就不用擔心裝修公司完工後就消失或不處理手尾。

至於戶主留負評，而被裝修師傅報復，這個情況一般不會於香港出現，因如為負評而做出不禮貌或報復行為，都會被管理員封鎖帳號，以後都不能再接單。而於此個案，師傅不惜以後都不接單，也要做奇怪的行為。戶主可找管理處協助，大廈保安可協助解決很多的煩惱；亦可考慮找區議員，直接幫你與商戶接洽；亦可分享到網上群組或傳媒，將事情公開，越多人知道，就越安全。

如果想了解更多，歡迎聯絡裝修學院。

 

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

 

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#更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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