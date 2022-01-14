【裝修攻略@iM網欄】受夠了裝修爛尾！緊急換裝修公司的注意事項及解決方法

當裝修遇到爛尾情況，戶主跟上手工程公司有爭拗，無法達成共識，如何可以交場給接手裝修公司？裝修爛尾情況的爭議，往往不是一時三刻可解決，當裝修師傅威脅「郁親工具就告你刑事毀壞」，唔通真係要等到天荒地老？其實呢個問題可以分為「郁現場裝修」同「郁工具」兩方面。

先講「郁現場裝修」。現場裝修點處理？郁之前要記錄低。點記錄？如果行法律，就搵公正行出報告，都要成萬蚊。如果不行法律，可以找裝修學院出視察報告，平靚正但法庭唔啱用。佢嘅作用，可以睇返早前另一條片（https://www.youtube.com/watch?v=FxJ3tfVftqA）

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再講「郁工具」。通常戶主遇到兩個問題：一係請師傅搬都唔肯嚟拎走，一係就怕開門會畀佢搞破壞。咁寄畀佢得唔得？戶主通常都怕師傅話少咗野要追究返。但其實大家都無證據，唔通擺喺度就代表無郁咩？既然咩都有得拗，其實就唔需要驚。一於鬥智鬥力。

以下分享一個真實個案：戶主約咗裝修師傅喺單位樓下傾，但佢提早咗十分鐘報警，樓下邊傾邊等警察。最後警察來到，一齊上門睇住公司搬嘢走。兩個問題都解決哂。期間警察仲會抄低身份證，戶主保留檔案編號，之後有咩事都容易啲搵到對方，一舉兩得。

當然個個情況都唔同，應對唔一定靠法律知識，更加需要實戰經驗，如有需要可以聯絡裝修學院支援。

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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