  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】受夠了裝修爛尾！緊急換裝修公司的注意事項及解決方法

名人薈萃 15:00 2022/01/14

分享：

當裝修遇到爛尾情況，戶主跟上手工程公司有爭拗，無法達成共識，如何可以交場給接手裝修公司？裝修爛尾情況的爭議，往往不是一時三刻可解決，當裝修師傅威脅「郁親工具就告你刑事毀壞」，唔通真係要等到天荒地老？其實呢個問題可以分為「郁現場裝修」同「郁工具」兩方面。

先講「郁現場裝修」。現場裝修點處理？郁之前要記錄低。點記錄？如果行法律，就搵公正行出報告，都要成萬蚊。如果不行法律，可以找裝修學院出視察報告，平靚正但法庭唔啱用。佢嘅作用，可以睇返早前另一條片（https://www.youtube.com/watch?v=FxJ3tfVftqA

 

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

 

再講「郁工具」。通常戶主遇到兩個問題：一係請師傅搬都唔肯嚟拎走，一係就怕開門會畀佢搞破壞。咁寄畀佢得唔得？戶主通常都怕師傅話少咗野要追究返。但其實大家都無證據，唔通擺喺度就代表無郁咩？既然咩都有得拗，其實就唔需要驚。一於鬥智鬥力。

以下分享一個真實個案：戶主約咗裝修師傅喺單位樓下傾，但佢提早咗十分鐘報警，樓下邊傾邊等警察。最後警察來到，一齊上門睇住公司搬嘢走。兩個問題都解決哂。期間警察仲會抄低身份證，戶主保留檔案編號，之後有咩事都容易啲搵到對方，一舉兩得。

當然個個情況都唔同，應對唔一定靠法律知識，更加需要實戰經驗，如有需要可以聯絡裝修學院支援。

 

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】無所遁形！ 參觀完工單位要問的問題
2022/01/06
【裝修攻略@iM網欄】無所遁形！ 參觀完工單位要問的問題
【裝修攻略@iM網欄】面試技巧要夠高 選擇裝修公司時要問的問題
2021/12/31
【裝修攻略@iM網欄】面試技巧要夠高 選擇裝修公司時要問的問題
【裝修攻略@iM網欄】不應盲目追求完美 點揀裝修佬？
2021/12/24
【裝修攻略@iM網欄】不應盲目追求完美 點揀裝修佬？
【裝修攻略@iM網欄】「家居環境學」 設計、風水、好擺設
2021/12/17
【裝修攻略@iM網欄】「家居環境學」 設計、風水、好擺設
【裝修攻略@iM網欄】設計成本高與低 好設計=高成本？
2021/12/10
【裝修攻略@iM網欄】設計成本高與低 好設計=高成本？
裝修設計 建築工人

上一篇文章

映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%

下一篇文章

【海爾智家6690】天風看好員工及基金參與配股 海爾智家強化經營
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【理財熱話】港男月入3萬卻是月光族 開支包括「陪女朋友費」 銀行存款僅5位數 嘆「唯一儲到錢的竟是MPF戶口」
【理財熱話】港男月入3萬卻是月光族 開支包括「陪女朋友費」 銀行存款僅5位數 嘆「唯一儲到錢的竟是MPF戶口」
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款