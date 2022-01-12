  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (三) 22:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地經濟】下調內地經濟增長預測 高盛料人行進一步放水

股樓投資 22:36 2022/01/12

分享：

 

高盛預計，考慮到變種病毒帶來疫情的挑戰，因此將今年內地經濟增長預測由原來4.8%降至4.3%，不過該行補充指，預計疫情的影響將被進一步的寬鬆政策抵銷，因此跌幅不會如預期（0.9個百分點）大。

 

同場加映   【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

該行認為，疫情的主要對經濟的負面影響將在第一季出現，按季增速料降至0.5%，而在第二季將有所反彈，但前提是疫情得到控制。該行估計人行今年首季將降準50個基點，同時上半年的MLF/OMO及一年期LPR利率下調10個基點，今年財政赤字佔GDP比例亦由原來預測12%升至13%。

 

 

 

同場加映   【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？
 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

降準 MLF LPR 經濟 GDP 中國人民銀行

下一篇文章

【大行點睇】芯片供應料第二季後改善 瑞銀維持廣汽買入評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估
中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款