【內地經濟】下調內地經濟增長預測 高盛料人行進一步放水

高盛預計，考慮到變種病毒帶來疫情的挑戰，因此將今年內地經濟增長預測由原來4.8%降至4.3%，不過該行補充指，預計疫情的影響將被進一步的寬鬆政策抵銷，因此跌幅不會如預期（0.9個百分點）大。

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該行認為，疫情的主要對經濟的負面影響將在第一季出現，按季增速料降至0.5%，而在第二季將有所反彈，但前提是疫情得到控制。該行估計人行今年首季將降準50個基點，同時上半年的MLF/OMO及一年期LPR利率下調10個基點，今年財政赤字佔GDP比例亦由原來預測12%升至13%。

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