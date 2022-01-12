【大行點睇】芯片供應料第二季後改善 瑞銀維持廣汽買入評級

瑞銀發表報告，指廣汽集團 （02238） 管理層預計今年產量及銷量目標按年升15%，旗下傳祺經多年調查，而廣汽埃安將保持強勢增長，2022年銷量有望按年倍增，而廣汽本田及廣汽豐田目標是產銷100萬輛。

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瑞銀又指，公司預計芯片供應緊張的情況料持續至第二季，但公司已作出多項措施，例如使用國產替代芯片、直接投資芯片商等，又預計旗下合資企業將利用豐田及本田的技術，加大電動車的銷售貢獻。

瑞銀維持廣汽買入評級，目標價9元。

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