渣打收購香港加皇信託 拓展強積金市場

渣打集團(02888)旗下渣打銀行(香港)宣布，與加拿大皇家銀行投資者及財資服務達成協議，將全面收購加皇信託香港有限公司，惟須獲監管當局批准有關交易。這項策略性收購將進一步提升渣打香港的證券服務實力及客戶群，以及開拓強積金計劃和職業退休計劃信託業務。 加皇信託香港有限公司是加拿大皇家銀行的間接附屬公司，為強積金計劃、職業退休計劃及其他香港和離岸投資基金提供信託、基金行政管理、託管及過戶代理服務等。渣打周三收報52元，無起跌。

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渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，香港是渣打的重要市場，過去 20 年，強積金計劃的淨資產值不斷增長， 目前已經超過 1 萬億港元。渣打大中華及北亞地區融資及證券服務主管 Simon Kellaway 表示，收購加皇信託全面配合渣打香港的發展策略，日後可為強積金計劃及其他合資格投資基金提供信託服務，大大拓展渣打香港的證券服務實力，帶來新的業務機遇。

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