【機迷熱話】免費益智遊戲《Wordle》爆紅　吸引200萬名玩家遊玩

疫情下，不少用戶都被逼留在家中，玩遊戲可變成最佳消磨時間的活動。據外媒BBC報道指，最近Twitter上掀起一股彩色方塊磚圖片的分享熱潮原來是一款名為「Wordle」的益智遊戲突然爆紅，遊戲推出短短三個月，已成功吸引200萬名玩家遊玩。

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報道指，一位外國任職Reddit論壇的軟件工程師Josh Wardle，最近開發一個網頁益智猜字遊戲，名為Wordle。Wardle表示，之所以會開發這款遊戲，主要是因為他有朋友喜歡玩文字遊戲，因此特意研發。而遊玩過程中，在彩色方塊輸入五個字母組合的英文單詞，則是從他成長過程中，跟家人旅行曾遊玩過文字遊戲的靈感而來。

據悉，Wordle每日會出一道英文單詞的新謎題，玩家需在五個空格內依序輸入英文單字去猜這組單詞的正解。為了避免大眾花太多時間在遊戲上，Wardle玩家最多僅有六次輸入的機會，且每日都會隨機更換一組不同的詞彙，平均花約三分鐘。玩家除了可從遊戲中得到樂趣，也能透過在社交媒體分享遊玩的成就，與好友保持日常的聯繫。

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Wordle毋需付款即可遊玩，惟目前只支援網頁版。Wardle也指出，沒有計劃開發App版本。事實上，隨著Wordle爆紅後，Google Play商店或App Store亦陸續出現不少類似的益智猜謎遊戲，甚至還用上相同名字「Wordle」或相似名字「Wordle 2」等，吸引玩家下載。

責任編輯：何子澄

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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