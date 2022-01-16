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【科技應用】美廠推滅蚊神器　雷射紅點標示蚊子位置

14:00 2022/01/16

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無法準確地拍打蚊子，令人相當煩躁。為幫助用家消滅蚊子，近日美國廠商「Bzigo」就推出雷射追焦裝置，以雷射紅點標示蚊子的位置，幫助用家滅蚊。

【AI應用】The Club 利用 Google Cloud技術　建 AI平台分析消費者需求

據外媒《TechCrunch》報道，該裝置將透過演算法計算蚊子的飛行軌跡，發射雷射紅點，顯示蚊子的位置，方便用戶消滅蚊子。此外，以上裝置配有夜視攝影機，能在夜晚關燈下也能找到蚊子。除此之外，裝置也能與手機藍牙連線，搭配專屬應用程式可收取通知，當裝置發現蚊子會即時通知用戶。

【智能家居】LG 智能屏幕跟著觀眾調校角度　WebOS可裝《Disney+》及《Netflix》

【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案

不過，Bzigo所推出的裝置無法自動滅蚊，只能標示其位置，用家必須自行消滅蚊子。目前以上裝置為預售階段，售價為199美元（約1551港元）。至於會否在香港市場推出，則仍需待Bzigo宣布。

責任編輯：何子澄

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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