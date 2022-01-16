【科技應用】美廠推滅蚊神器　雷射紅點標示蚊子位置

無法準確地拍打蚊子，令人相當煩躁。為幫助用家消滅蚊子，近日美國廠商「Bzigo」就推出雷射追焦裝置，以雷射紅點標示蚊子的位置，幫助用家滅蚊。

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據外媒《TechCrunch》報道，該裝置將透過演算法計算蚊子的飛行軌跡，發射雷射紅點，顯示蚊子的位置，方便用戶消滅蚊子。此外，以上裝置配有夜視攝影機，能在夜晚關燈下也能找到蚊子。除此之外，裝置也能與手機藍牙連線，搭配專屬應用程式可收取通知，當裝置發現蚊子會即時通知用戶。

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不過，Bzigo所推出的裝置無法自動滅蚊，只能標示其位置，用家必須自行消滅蚊子。目前以上裝置為預售階段，售價為199美元（約1551港元）。至於會否在香港市場推出，則仍需待Bzigo宣布。

責任編輯：何子澄

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