【加密貨幣】Tesla傳聞支援狗狗幣付款 周二一度上漲14%

電動汽車廠商Tesla（美：TSLA）的創辦人馬斯克，眾所周知是加密貸幣的忠實支持者。近日有Twitter用戶發文表示，他在檢查Tesla網站的Javascript程式碼時，竟發現在Tesla Model Y的付款網頁程式碼中，狗狗幣（DOGE）被顯示為付款選項之一。

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於是本周二便出現市場傳聞，指Tesla將會容許狗狗幣作為買車時的付款選項，支援車型更覆蓋Model X、Model Y及Model 3三種之多。儘管官方未有澄清傳聞真偽，但狗狗幣立即被炒上，在周二曾一度上漲14%。

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去年12月馬斯克便透露，Tesla部分商品將開放使用狗狗幣支付，狗狗幣即時彈升超過30%。馬斯克於去年3月，更曾短暫接受用比特幣作為Tesla付款選項，然而其後又以環保為由，擔憂使用比特幣挖礦及交易會導致化石燃料使用急速增長，結果將比特幣付款選項取消。

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責任編輯：嚴浩文