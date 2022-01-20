【騰訊派京東】騰訊派發京東除淨　騰訊京東齊大升5%、何時收實股？

▲ 【騰訊派京東】騰訊派發京東除淨後兩股齊大升 騰訊股東何時收實股？

騰訊 （00700） 上月宣布實物分派京東 （09618） 作特別股息，騰訊股價今日（20日）正式除淨，騰訊、京東連同其他科技網齊造好。至中午收市，京東股價升5%至295.8元，騰訊升4.7%至463元。

騰訊擬以「21股騰訊派1股京東」機制分派京東A類普通股，京東於騰訊宣派當日低見248元，至今股價累彈18%。

騰訊周三（19日）收市價455.8元，計及除淨因素參考價為442.4元，即每股除淨13.4元。騰訊今日輕微低開442元，升幅不斷擴大，最新價格已超越除淨前價格。

騰訊實物分派京東 3月25日派發

據騰訊公告，騰訊將於3月25日或前後寄發京東股份票，以騰訊一手100股計，只持一手的騰訊股東，只會收取4股京東，其餘權益將以現金派分派，現金分派水平將會「股票派發當日」京東收市價作準。

以京東現價295.8元計，每手100股騰訊股東可收股及現金相當於1409港元。

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