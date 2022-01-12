【貨運入口】政府收緊空運措施抗疫　商戶擔心轉換航空公司成本增

▲ 行政長官林鄭月娥指，收緊空運人員檢疫會影響本港空運力。有商戶表示或會令成本上升，惟預計要到農曆年後補充貨品時，影響將會浮現。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥指，收緊空運人員檢疫會影響本港空運力，或會影響全港市民生活，以及令商品價格上升。有商戶表示，若國泰空運出現減班或停運，將會令成本上升，惟預計要到農曆年後庫存減少需再安排進貨時，影響將會浮現。

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嘉信和牛負責人鄭小姐表示，早在新年期間已完成新一批次進貨，預期供應足夠至農曆年後。該公司採用空運的產品包括和牛、豬肉等，有8至9成採用國泰付運，原因是班次比較頻密而且成本較低。若國泰貨運受阻，便需要改用比較貴而且班次比較少的澳洲航空，費用平均增加約2成。若屆時仍收緊貨運，將影響上述肉食入口安排。

「MIJ日本製雜貨店」東主Leslie稱，因應日本新年假期，早已在12月底完成大批量補貨，相信可應付目前需求。他預期在下次需要大宗下單運貨時，情況會有所舒緩。他亦指出，來貨並非全依賴國泰提供服務，亦有部分由ANA全日空處理。現時公司有部分新鮮產品如日本咖啡豆等，每月少量從日本進口，相信影響不大。

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「精品玩具」市場部主任Richard表示，空運受阻對日版玩具進口僅有輕微影響，或需要延遲客人的取貨安排。反而向歐美出口的影響比較明顯，因為該公司網購服務包括歐美地區客人，而大多使用空運服務，較少使用船運方式，疫情初期亦曾因歐美禁航班而受影響。

責任編輯：王浩賢