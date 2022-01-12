【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案

Android 智能手機預載的 Android 操作系統，即將推出新一代 Android 13 版本。最近外媒《Android Police》報道，Android 13 版本將加入點撃傳輸（Tap to Transfer）功能，該功能可讓預載 Android 13 版本的智能手機，與兼容的播放裝置進行檔案互傳或播放音樂。

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據報道，點撃傳輸功能是多媒體播放設備之間的互動，當 Andorid 13 版本設備靠近播放裝置，如無線喇叭或 Chromecast 裝置，手機便會出現提示訊息設定相關連接，而連接方式以藍牙快速連接功能 NFC 或 Wi-Fi 無線傳輸。功能類似 iPhone 的無線檔案傳輸 Airdrop 或 HomePods 無線喇叭的連接方式。

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目前 Android 13 操作系統仍在內部構建階段，未有推出測試版本。該功能會否在 Android 13 正式版本出現，仍有不確定因素。

責任編輯：向頌勤

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