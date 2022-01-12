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【AAPL】蘋果終讓步　韓國App Store開放第三方支付　為全球首國

環球政經 20:28 2022/01/12

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韓國通信委員會（KCC）表示，蘋果公司（AAPL）已經修改應用程式商店App Store的相關規定，允許應用程式開發商在韓國提供第三方支付選項，並降低佣金費用。韓國成為第一個在App Store開放第三方支付的國家。

蘋果已向KCC提交方案，若用户選擇第三方支付系統，其抽成將低於目前的30%。不過蘋果表示更多細節仍在討論當中，因此未有公布確切日期。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

蘋果和Alphabet（GOOGL）的子公司Google向來強制 App 開發商使用內置支付系統。去年8月，韓國國會通過了一項法案，成為全球第一個限制科技巨頭支付政策的國家。Google率先做出妥協，其應用程式商店Play Store已經在去年11月開放開發商使用第三方支付系統，佣金也降至11%。

蘋果公司發言人表示，期待與KCC和開發商合作，共同探索有利於韓國用戶的解決方案，並強調會配合韓國法律的規定。

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責任編輯：黃苑筠

 

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