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【科技女股神】Cathie Wood看淡一樣東西 估值跌到明年

股市 20:38 2022/01/12

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【科技女股神】Cathie Wood看淡一樣東西 預言其將遭遇「血洗」、估值跌至2023年

有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation ETF（美：ARKK）為投資電動車Tesla（美：TSLA）護航。雖然女股神由去年至今密密沽Tesla，不過她本人並未看淡電動車市場，反而看淡另一樣東西。Cathie Wood豪言，預計二手車市場經歷估值飆升後，可能會大跌。

Cathie Wood指，如果看到二手車市場遭遇「血洗」，不會感到驚訝，因為預計隨著二手車價格回落，未來一年估值將大跌，而且跌勢將持續到2023年。

去年，受晶片短缺所致的供應鏈瓶頸影響，二手車市場需求激增，導致價格大漲，全年價格飆升約50%，炒賣汽車可能比炒幣更值錢。惟Cathie Wood認為，隨着供應鏈問題緩解，二手車價格會急挫，預計去年業績優於電動車特斯拉（Tesla ， 美：TSLA）、受惠二手車價格急漲的傳統汽車公司，可能會面臨損失。

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美股 ETF 汽車 基金 Cathie Wood 電動車

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