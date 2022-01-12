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【周大福 1929】 周大福第三季零售值升三成 股價爆升逾7%

股樓投資 19:52 2022/01/12

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周大福（01929）昨日（11日）收市後公布第三季營運數據，截至2021年12月31日止第三季，零售值按年升31.1%，當中內地市場增長38.8%，港澳市場則按年跌8.7%。股價今早（12日）高開1.9%後愈升愈有，高見13.42元，最多升7.7%，收報13.36元，仍升7.2%，成交額1.4億元。

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

大和發表研究報告，重申對周大福「買入」評級，目標價由19元上調至19.5元。該行指，近期內地及香港都面對疫情爆發，但由於黃金產品需求強勁及新零售點數量高於預期，而管理層認為下半財年經營情況仍然超出預期，改善趨勢延續至今。該行認為，黃金組合較高導致的產品組合轉變，將對2022財年的整體毛利率和核心營業利潤（COP）產生攤薄影響，但料整體收入增長將達到30%至40%。

【大行報告】 醫藥股估值吸引力逐漸顯現 中金點名看好7隻醫藥股【見下頁

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同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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記者：郭秀慧

周大福 黃金 買入 目標價 周大福（01929） 大行報告 零售

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