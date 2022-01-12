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【貨運入口】空運人員檢疫要求收緊　新鮮食物無法抵港　價格將大上升

商業 20:22 2022/01/12

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行政長官林鄭月娥今日（12日）表示，空運人員檢疫要求大幅收緊，本港空運能力大幅下降很快見後果。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（12日）表示，空運人員檢疫要求大幅收緊，本港空運能力大幅下降很快見後果。新鮮食物、電子產品及藥品等無法抵港，商品價格將上升，有食肆可能重開亦無貨可賣。有商戶表示，疫情以來食材運費已上升3至4成，料今次空運來貨條件收窄或致運費進一步上升。

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Zenon Cafe負責人梁小姐表示，措施剛收緊仍未見影響，但料食材來貨價會上升。她表示，去年10月至12月時，來貨價已上升約1至2成。該店的食材主要為牛扒、羊架及黑毛豬，主要來自美國、西班牙及紐西蘭等地。

梁反映，應對方法只有加價，但食肆現在最大的影響仍是晚市禁堂食，該店至今的生意額大跌8成，其餐廳現已不開晚市節省開支。

水果難一早入貨

措施收緊下新鮮食材亦大受影響。水果博士負責人楊先生表示，疫情以來的運費已上升3至4成，料今次空運來貨條件收窄，或致運費進一步上升。他指出，臨近農曆新年旺季，港人對日本水果需求大，士多啤梨、柑最受歡迎，惟水果保質期有限，難一早入貨，現只好「見步行步」。

楊稱，該店已改用全日空來貨，惟客機不再載貨後貨量大減。而水果作為貨物，跟隨客機的航班時間來貨最理想，貨機只有凌晨等時間到港。

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記者：李智美

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