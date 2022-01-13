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【Google】Google Duo電話無聲　Google提一招拆解

科技 10:15 2022/01/13

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Google早前推出Android 12作業系統，並將其系統應用在Pixel電話上。不過，Android 12正式推出不到半年，就被爆引致Google Duo出現漏洞。據外媒《xda-developers》指出，有更新到Android 12的用戶投訴，使用Google Duo接聽電話時，出現無聲的情況。Google其後坦承問題，並稱正在搶修中。

【AI應用】The Club 利用 Google Cloud技術　建 AI平台分析消費者需求

Google日前在其網上社區論壇上表示，最近收到Android 12用家投訴，指在使用Google Duo接聽電話時，聽不到聲音。Google強調，該企正在努力修復漏洞，並建議用家接聽電話無聲時，可重新在程式內再接聽一次，盡量避免透過通知欄接聽電話。

【Gmail里程碑】自家App搶佔Google Play首4位　Gmail下載量破百億次

【抨擊蘋果】 不支援Android惹禍？　Google高層轟蘋果限制iMessage通用操作

另值得一提的是，Google日前已為Google Duo加入多項新功能及新設計，如採用全新設計語言Material You、及更新Google Duo主頁面設計，在其頁面内增加浮動操作按鈕，方便用家撥打電話。

責任編輯：何子澄

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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