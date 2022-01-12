【串燒成交】趁減價潮出擊　極速樓換樓！映灣園783萬兩房放盤即日沽出　同日再以1,000萬買入同屋苑三房

疫情升溫下，陸續有業主減價求售，各區皆出現減價或低市價成交。中原地產張少勛表示，買家趁機吸平貨，帶動交投回升，其中東涌映灣園昨日連錄3宗成交，當中有同屋苑業主趁疫市加快換樓，錄得「即沽即買」的串燒成交。

【二手樓價】東涌映灣園三房呎價跌穿1萬 代理：低銀行估價3%至5%有承接【下一頁】

沽出單位為映灣園16座高層F室，實用面積563平方呎，兩房間隔，享開揚山景，業主昨日放盤，叫價800萬元，因樓價合符高成數按揭的要求，即日便獲上車客洽購，議價後以783萬元沽出，折合實用呎價13,907元。據了解，原業主於2017年3月以600萬元購入單位，持貨5年，帳面獲利183萬元或31%。

張少勛指，該業主原本因為仍未有換樓目標，沽貨決定猶疑，代理得知後，現場立即為業主搜羅配對合適放盤。其中同屋苑5座低層A室，實用面積940平方呎，三房套房間隔，享泳池景，叫價1,050萬元，議價後該單位業主肯減至1,000萬元。該名換樓客見價錢吸引，恐平盤一閃即逝，於是答應沽貨，並於無睇樓下立即承接上址。

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

代理補充，近日東涌區二手成交顯著加快，2日連續10宗成交，令本月成交量急增至20宗，相比上月同期9宗颷升1.2倍。

【多圖】高層望遠內櫳新淨 日出康城首都三房1,018萬成交 代理︰因應市況大幅調減【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機