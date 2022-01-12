  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (三) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串燒成交】趁減價潮出擊　極速樓換樓！映灣園783萬兩房放盤即日沽出　同日再以1,000萬買入同屋苑三房

股樓投資 19:56 2022/01/12

分享：

疫情升溫下，陸續有業主減價求售，各區皆出現減價或低市價成交。中原地產張少勛表示，買家趁機吸平貨，帶動交投回升，其中東涌映灣園昨日連錄3宗成交，當中有同屋苑業主趁疫市加快換樓，錄得「即沽即買」的串燒成交。

【二手樓價】東涌映灣園三房呎價跌穿1萬 　代理：低銀行估價3%至5%有承接【下一頁

沽出單位為映灣園16座高層F室，實用面積563平方呎，兩房間隔，享開揚山景，業主昨日放盤，叫價800萬元，因樓價合符高成數按揭的要求，即日便獲上車客洽購，議價後以783萬元沽出，折合實用呎價13,907元。據了解，原業主於2017年3月以600萬元購入單位，持貨5年，帳面獲利183萬元或31%。

張少勛指，該業主原本因為仍未有換樓目標，沽貨決定猶疑，代理得知後，現場立即為業主搜羅配對合適放盤。其中同屋苑5座低層A室，實用面積940平方呎，三房套房間隔，享泳池景，叫價1,050萬元，議價後該單位業主肯減至1,000萬元。該名換樓客見價錢吸引，恐平盤一閃即逝，於是答應沽貨，並於無睇樓下立即承接上址。

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

代理補充，近日東涌區二手成交顯著加快，2日連續10宗成交，令本月成交量急增至20宗，相比上月同期9宗颷升1.2倍。

【多圖】高層望遠內櫳新淨　日出康城首都三房1,018萬成交　代理︰因應市況大幅調減【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【二手樓價】東涌映灣園三房呎價跌穿1萬 　代理：低銀行估價3%至5%有承接
2022/01/11
【二手樓價】東涌映灣園三房呎價跌穿1萬 　代理：低銀行估價3%至5%有承接
【二手樓價】睇準樓價跌勢大膽還價入市　綠楊新邨雅裝戶累減7%沽
2022/01/11
【二手樓價】睇準樓價跌勢大膽還價入市　綠楊新邨雅裝戶累減7%沽
【二手樓價】樓市不似預期　業主投降接受現實　劈價137萬沽美孚新邨
今日
【二手樓價】樓市不似預期　業主投降接受現實　劈價137萬沽美孚新邨
【二手樓價】粉嶺逸峯低層三房　940萬破頂價沽　代理：區内三房供應少
今日
【二手樓價】粉嶺逸峯低層三房　940萬破頂價沽　代理：區内三房供應少
【二手樓價】港島市區事故單位　平市價四成沽出　呎價不到1.2萬　業主帳面仍賺逾千萬元
今日
【二手樓價】港島市區事故單位　平市價四成沽出　呎價不到1.2萬　業主帳面仍賺逾千萬元

你可能感興趣

【二手樓價】東涌映灣園三房呎價跌穿1萬 　代理：低銀行估價3%至5%有承接
18:53 2022/01/11
【二手樓價】東涌映灣園三房呎價跌穿1萬 　代理：低銀行估價3%至5%有承接
【二手樓價】睇準樓價跌勢大膽還價入市　綠楊新邨雅裝戶累減7%沽
19:33 2022/01/11
【二手樓價】睇準樓價跌勢大膽還價入市　綠楊新邨雅裝戶累減7%沽
【二手樓價】樓市不似預期　業主投降接受現實　劈價137萬沽美孚新邨
今日 16:19
【二手樓價】樓市不似預期　業主投降接受現實　劈價137萬沽美孚新邨
私人屋苑 中原地產 東涌 映灣園

下一篇文章

【周大福 1929】 周大福第三季零售值升三成 股價爆升逾7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估
中海油擬派特別息及回購股份 CEO指公司市值被嚴重低估
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款