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【ViuTV女團】《全民造星IV》8人大熱女團「COLLAR」正式登場　母企電訊盈科市值即增7500萬　吸金力有望追上MIRROR？

19:47 2022/01/12

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【ViuTV女團】《全民造星IV》8人大熱女團「COLLAR」正式登場　母企電訊盈科市值即增7500萬　吸金力有望追上MIRROR？

電訊盈科 （00008） 旗下ViuTV 選秀節目《全民造星IV》全城大熱，除了冠軍邱彥筒（Marf）、亞軍 Gao（沈貞巧）、季軍Day（許軼）早前已確認會加入女團，ViuTV今日終於正式公開成員名單和組合名。一如網上消息，《全民造星IV》女團團名為「COLLAR」，8 人女團也包括芯駖、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）及Winka（陳泳伽） 。

COLLAR今日正式登場，ViuTV 母企電訊盈科今日微升0.25%，收報4.02元，市值增7500萬元至310.73億元。值得留意是，電訊盈科股價由MIRROR首日出道（2018年11月3日）至今，股價累升約20%，以現價計，周息率仍高達8厘。

喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結），看【下一頁】

繼MIRROR、ERROR後，ViuTV 《全民造星》女團COLLAR正式登場，發佈會上COLLAR正式宣佈將開演唱會「CALL FOR COLLAR LIVE 2022！」，反映ViuTV相當看好女團COLLAR的發展潛力。

事實上，參考MIRROR發展史，日後女團COLLAR的吸金力的確讓人期待。現時幾乎港九新界以至Facebook 及Instagram 都見到MIRROR廣告。MIRROR 由出道至今人氣爆燈，甚至已三度舉辦演唱會。

電訊盈科中期報告大讚MIRROR 及ERROR

電訊盈科在去年中期報告大讚MIRROR 及ERROR，提到ViuTV的藝人管理業務隨著MIRROR及ERROR大受歡迎而錄得大幅增長，而深受支持者和廣告商愛戴的MIRROR及ERROR成員接拍多個不同品牌的廣告，涵蓋家傳戶曉的產品以至國際高消費品牌。ViuTV於上半年透過Viu及其他平台， 在26個市場分銷超過2,900小時的自資製作內容。

ViuTV2021年上半年免費電視及相關業務的收益接近倍增至2.56億元，表現遠超預期。

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港股 電訊盈科（00008）

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