【AI時代】勞動人口持續短缺　勢加速機械人技術發展替代人類？

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【貨運入口】政府收緊空運措施抗疫 商戶擔心轉換航空公司成本增
2021年美國出現大辭職潮，辭職人數逾4,000萬人，創歷史新高，勞動人口的短缺正改變就業市場生態。除疫情嚴峻外，低時薪和福利不足都成為員工離開勞動市場的原因。
美國私營部門工作質量指數（JQI）顯示，工作質量明顯下降，出現低層次工作增加、但願意申請這些工作的人減少的現象。然而，即使低薪工作普遍存在，但由於勞動人口減少，僱主需支付的勞動力成本亦在上升。這不禁讓人思考，當勞動人口不足以推動經濟所需，同時勞動成本都在攀升的情況下，企業長遠是否需要加快自動化、機械人和AI方面發展？
Global X基金旗下的機械人和AI 相關的ETF，自2016年推出以來，至今價格已上漲了140%。該基金高級副總裁Jay Jacobs認為，2022年是機機械人技術的關鍵轉捩點，疫情帶來勞動力不足及供應鏈中斷的影響，促使企業加大在機械人和AI發展的支出投放。「工業機械人的10年增長預測已經翻了一倍多，從160億美元增加到370億美元。」
智能工廠由機械人操作 員工不怕病毒感染
另外，外媒《Dataquest》亦對2022年機械人技術趨勢作出預測：
【AI應用】The Club 利用 Google Cloud技術 建 AI平台分析消費者需求
責任編輯：陳卓賢