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【AI時代】勞動人口持續短缺　勢加速機械人技術發展替代人類？

商業 10:05 2022/01/13

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Global X基金旗下的機械人和AI 相關的ETF，自2016年推出以來，至今價格已上漲了140%。（法新社）

2021年美國出現大辭職潮，辭職人數逾4,000萬人，創歷史新高，勞動人口的短缺正改變就業市場生態。除疫情嚴峻外，低時薪和福利不足都成為員工離開勞動市場的原因。

美國私營部門工作質量指數（JQI）顯示，工作質量明顯下降，出現低層次工作增加、但願意申請這些工作的人減少的現象。然而，即使低薪工作普遍存在，但由於勞動人口減少，僱主需支付的勞動力成本亦在上升。這不禁讓人思考，當勞動人口不足以推動經濟所需，同時勞動成本都在攀升的情況下，企業長遠是否需要加快自動化、機械人和AI方面發展？

【AI農業設備】價格離地？　自動駕駛拖拉機未上市先惹爭議

Global X基金旗下的機械人和AI 相關的ETF，自2016年推出以來，至今價格已上漲了140%。該基金高級副總裁Jay Jacobs認為，2022年是機機械人技術的關鍵轉捩點，疫情帶來勞動力不足及供應鏈中斷的影響，促使企業加大在機械人和AI發展的支出投放。「工業機械人的10年增長預測已經翻了一倍多，從160億美元增加到370億美元。」

智能工廠由機械人操作　員工不怕病毒感染

另外，外媒《Dataquest》亦對2022年機械人技術趨勢作出預測：

【AI應用】The Club 利用 Google Cloud技術　建 AI平台分析消費者需求

  • 「協作式機械人」（Cobots）冒起：這些機械人被設計成以安全和有效率的方式與人一起工作，它們配備了傳感器和軟件，可以實時檢測其工作環境的變化，保證人類的安全。
  • AI創造無接觸體驗：社交距離需求在疫情下持續，在零售和B2B環境中，AI可使交易在無縫和無接觸中完成。
  • 實現智能工廠：工廠由機械人操作，它們是由低成本的傳感器組成，而且擁有不會被COVID感染的優勢。
  • 「機器人-流程-自動化」（Robot-Process-Automation, RPA）崛起：以醫療保健業為例，RPA用來實現眾多自動化工作，包括計費、庫存管理和預約安排。當建立起一個RPA技術，就能減輕員工的繁瑣工作，讓他們專注於他們最擅長的事情，來改善員工的體驗。

責任編輯：陳卓賢

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