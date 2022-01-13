【AI時代】勞動人口持續短缺　勢加速機械人技術發展替代人類？

▲ Global X基金旗下的機械人和AI 相關的ETF，自2016年推出以來，至今價格已上漲了140%。（法新社）

2021年美國出現大辭職潮，辭職人數逾4,000萬人，創歷史新高，勞動人口的短缺正改變就業市場生態。除疫情嚴峻外，低時薪和福利不足都成為員工離開勞動市場的原因。

美國私營部門工作質量指數（JQI）顯示，工作質量明顯下降，出現低層次工作增加、但願意申請這些工作的人減少的現象。然而，即使低薪工作普遍存在，但由於勞動人口減少，僱主需支付的勞動力成本亦在上升。這不禁讓人思考，當勞動人口不足以推動經濟所需，同時勞動成本都在攀升的情況下，企業長遠是否需要加快自動化、機械人和AI方面發展？

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Global X基金旗下的機械人和AI 相關的ETF，自2016年推出以來，至今價格已上漲了140%。該基金高級副總裁Jay Jacobs認為，2022年是機機械人技術的關鍵轉捩點，疫情帶來勞動力不足及供應鏈中斷的影響，促使企業加大在機械人和AI發展的支出投放。「工業機械人的10年增長預測已經翻了一倍多，從160億美元增加到370億美元。」

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另外，外媒《Dataquest》亦對2022年機械人技術趨勢作出預測：

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「協作式機械人」（Cobots）冒起：這些機械人被設計成以安全和有效率的方式與人一起工作，它們配備了傳感器和軟件，可以實時檢測其工作環境的變化，保證人類的安全。

AI創造無接觸體驗：社交距離需求在疫情下持續，在零售和B2B環境中，AI可使交易在無縫和無接觸中完成。

實現智能工廠：工廠由機械人操作，它們是由低成本的傳感器組成，而且擁有不會被COVID感染的優勢。

「機器人-流程-自動化」（Robot-Process-Automation, RPA）崛起：以醫療保健業為例，RPA用來實現眾多自動化工作，包括計費、庫存管理和預約安排。當建立起一個RPA技術，就能減輕員工的繁瑣工作，讓他們專注於他們最擅長的事情，來改善員工的體驗。

責任編輯：陳卓賢