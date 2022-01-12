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【大行報告】 中海油宣派20周年特別息及回購 股價曾漲逾一成 瑞信睇目標價13.3元

股樓投資 19:29 2022/01/12

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中海油（00883）昨日（11日）收市後宣布派20周年特別息，並承諾未來3年派息，加上有意進行股票回購，股價今日（12日）一度高見9.52元約10個月高位，最多升11.1%，其後維持在9元以上靠穩，收報9.15元，升6.8%，成交額激增至31.7億元。

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

多間大行對中海油看法正面，其中瑞信予其目標價最牛，由13元上調至13.3元，維持「跑贏大市」評級。該行指，中海油2022年經營策略顯示公司增長前景，當中的重點是公司對派息及回購的承諾，為公司史上首次，因此認為有關策略將受到市場歡迎，對股價有積極反應。

【大行報告】 內險復甦前景將放緩 摩通看淡平保 一舉下調目標價近4成【見下頁

    點擊圖片放大
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該行又指，中海油宣布將派發2021財年特別股息及進行股份回購，以及2022至2024財年全年每股股息不低於0.7元，即相當於未來3年股息率達8%。

同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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記者：郭秀慧

中國海洋石油（00883） 派息 目標價 大行報告 回購

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