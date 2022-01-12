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【芯片荒】三星刪宣傳海報　傳自家芯片Exynos 2200將延遲推出

科技 19:50 2022/01/12

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全球芯片供應持續緊張，連三星（Samsung）都受影響！據外媒《Gsmarena》報道指，三星原在昨（11日）推出新款芯片Exynos 2200，惟到今（12日）仍未有任何消息，三星更在Twitter上刪除早前發布的預告。有知情人士踢爆，三星將延遲其發布時間。

【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen

根據三星的官方消息指，該公司原計劃在1月11日公布其新一代芯片Exynos 2200。惟到今也未有相關消息，並未如期推出這款新芯片。有傳聞指，三星未能如期推出芯片，是因產能不足。而早前曾傳出將搭載Exynos 2200的Galaxy S22 系列新機，將很大機會改用高通Snapdragon 8 Gen 1芯片。

【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光

【5G手機】三星推「輕旗艦」Galaxy S21 FE　外媒竟嫌售價太貴？

在此之前，消息指稱三星計畫推出名為Exynos 2200新款處理器，最大特色是與AMD攜手合作，相比Exynos 2100採用Mali-G78 GPU，約可升17%至20%顯示效能，並可與高通的Adreno GPU抗衡。到底最後Exynos 2200能否順利登場，仍有待三星宣布了。

責任編輯：何子澄

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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