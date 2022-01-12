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【加密貨幣】IMF：加密貨幣威脅金融穩定　籲訂立全球監管框架

股樓投資 19:52 2022/01/12

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國際貨幣基金組織（IMF）周二（11日）表示，加密貨幣與金融市場關係日益密切，增加金融市場的風險。

IMF表示，隨著越來越多投資者加入加密貨幣市場，疫情後加密貨幣不再處於金融系統的邊緣，IMF指出比特幣與標普500指數之間的相關性已超過了股票與黃金、主要貨幣和投資級債券等其他長期資產類別之間的相關性。鑑於加密資產波動較大，可能會對金融穩定構成風險。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

因此，IMF認為各國監管機構應該聯手協調一個全球監管框架，來規管加密貨幣，以減輕加密貨幣對金融穩定所帶來的風險。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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