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【ET開市直擊】港股二萬四之後　科技股反擊戰部署（附time code）

股市 08:55 2022/01/13

分享：

港股上日衝上二萬四，以全日最高位收市，升663點，收報24402點，ATMXJ全綫股價造好，京東 （09618） 升逾一成，美團 （03690） 升逾9%，阿里巴巴 （09988） 升逾半成，騰訊 （00700） 升逾4%，港股下一站睇幾多？科技股反擊戰如何部署？利達基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你分析策略。

Time code

00：14 - 港股今日焦點速覽　
01：12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：18 - 亞太股市早段市況速報
02：55 - 美國通脹創40年新高美股仍靠穩　市場對聯儲局提早加息的憂慮降溫？
05：15 - 預計第二季美國通脹見頂　必需性消費股炒上、通脹受惠板塊不跟升
07：20 - 炒加息利好銀行股僅屬短期　不是今年全年主題
07：35 - 觀眾問股：對美國加息看法有改變嗎？銀行股會繼續跑贏大市？
09：19 - 觀眾問股：今年加息如何預測？會加三次加0.375厘？
11：24 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：39 - 港股想買得安心　農曆新年後資金鬆緊情況是關鍵
15：20 - 留意恒指突破24600點企穩　
16：06 - 亞洲高息債不跟升　港股未可確立中期見底
18：02 - 港股、美股比例建議
19：17 - 資金回流科技股　估值可否持續修復？
20：18 - 科技股留意騰訊 （00700） 、百度 （09888）
20：59 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價可追入？
22：21 - 港股開市前市況速報
25：03 - ET個股推介：騰訊 （00700）
27：41 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 有機會重新派4次息？會否回吐見42至44元？
28：36 - 銀行股短期可搏恒生 （00011） 、中銀香港 （02388）
31：02 - 觀眾問股：美銀仲有得炒？JP Morgan（JPM.US）點睇？
31：57 - 個股推介：招商銀行 （03968） 有追落後條件
33：32 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 走勢點睇？甚麼價位可買入？
34：49 - 觀眾問股：安踏 （02020） 想買入，什麼價錢入較安全？公司前景如何呀？
36：37 - 觀眾問股：微盟 （02013） 平均價20元沒止蝕　反彈望多少？
38：09 - 觀眾問股：中石油 （00857） 發盈喜　未有貨可買入嗎？
39：11 - 金價轉強　可考慮搏紫金礦業 （02899）
40：25 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 現價可買入？
41：23 - 比亞迪 （01211） 操作宜謹慎　今年於新能源車板塊優勢未必明顯
42：30 - 今年市場會關注新能源車產量
 

立即登入：https：//video.hket.com/video/3154322/

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫《ET開市直擊》恒指重上24000點關口 中海油883派特別息勢炒上** 【按此－附time code】

欄名 : ET開市直擊

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