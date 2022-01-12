【多圖】高層望遠內櫳新淨　日出康城首都三房1,018萬成交　代理︰因應市況大幅調減

將軍澳樓市極旺，但最近亦不敵疫情，業主沽貨無奈要減價。美聯物業林振聲表示，近日市場回軟，有業主擴大議幅，日出康城「首都」有3房單位減價82萬元成交，減幅達7.5%。

單位圖片（由代理提供）

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成交單位為日出康城1期首都6座左翼中高層A室，實用面積712平方呎，屬3房間隔，布局企理，景觀開揚，望園景。代理指，單位原叫價1,100萬，因應市況減價82萬，以1,018萬元沽予外區客自用，減幅約7.5%，折合實用呎價約14,298元。

據了解，原業主於2008年3月以538.4萬元購得，是次轉手帳面獲利479.6萬，升值約89%。

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