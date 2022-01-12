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【內房危機】民生銀行據報將削減房企風險敞口列為今年優先事項　傳對恒大敞口逾290億人幣

股市 19:02 2022/01/12

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【內房危機】民生銀行據報將削減房企風險敞口列為今年優先事項　傳對恒大敞口逾290億人幣

內房股債務危機持續發酵，曾大力進軍房地產貸款的民生銀行 （01988） 備受牽連，隨著向中國恒大 （03333） 等房地產開發商發放的貸款損失不斷擴大，有外電引述知情人士指，民生銀行現已進入損害控制模式，並已重組地產金融部，把更多權力下放至地方分支機構管理層，將削減地產債敞口列為2022年的優先事項，並計畫把部分員工薪水減半。

融創相隔兩個月再配股　擬折讓約15%配股籌39億，看【下一頁】

報道引述民生銀行回覆稱，該行2020年底已完成地產事業部改革，地產金融部業務模式調整為矩陣式專業化經營模式，總行地產金融部定位為房地產戰略客戶的營銷與管理部門，分行地產金融部負責屬地的房地產戰略客戶的銷售對接和落地服務；分行地產金融部員工薪酬待遇基本保持穩定。

分析：民生銀行需要數年時間化解內房壞賬問題

內地整頓房地產及部分行業的影響正在不斷擴大，花旗集團去年9月發表報告指，民生銀行在高風險開發商身上的敞口約有1300億元人民幣，相等於其一級資本的27%，該比例是中資銀行裡最高。北京精品投銀香頌資本的董事沈萌認為，民生銀行將需要數年時間化解壞賬問題，不能排除更強大競爭對手向其註資的可能性。沈萌稱，對高成長和股東回報的追求，促使該行進行了許多高風險的投資。

傳民生銀行對恒大敞口超過290億元人民幣

去年9月民生銀行表示，自2020年6月以來，其對中國恒大的貸款下降了大約15%，但未具體說明金額，報道引述知情人士透露，計及通過信託產品向恒大提供的間接貸款，民生銀行對其敞口超過290億元人民幣。

民生銀行：目前恒大集團項目融資的抵押足值有效

報道又引述民生銀行回應指，該行對恒大集團的貸款均為住宅類項目貸款，未投資恒大信用類債券，未通過理財、代銷、基金等模式與恒大集團開展合作。民生銀行又稱，銀行貸款以項目土地、在建工程抵押，同時追加項目公司股權質押，恒大集團提供連帶責任擔保，目前，恒大集團項目融資的抵押物整體足值有效。

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