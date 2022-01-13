  • 16°C
香港時間 : 2022113日 (四) 08:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2022年全球護照排名香港微升 兩亞州國家續登榜首

環球社會熱點 08:05 2022/01/13

分享：

踏入新一年，英國顧問公司Henley & Partners公布2022年全球護照排行榜。全球最佳護照頭10名國家排名與去年相若，日本及新加坡以192個免簽證地區，連續第2年排榜首。而香港則微升一級，以171個免簽證地區排第18位。

世銀下調今年全球經濟增長預測 受疫情及供應鏈影響 【下一頁】

Henley & Partners自2006年起進行稱為「護照免簽指數」的調查，根據國際航空運輸協會（IATA）提供的數據，為各國及地區的護照進行評分及排名。協調表示，新冠肺炎疫情增加旅遊限制，導致面臨過往16年調查以來最大的全球流動性差距。

免簽指數沒有考慮各國因防疫而實施的臨時限制，2022年全球最佳護照10強之中，亞洲國家日本及新加坡以192個免簽證地區連續第2年位列第1位，其中日本更連續4年蟬聯榜首。

其餘10強排名沒太大變化，以歐盟國家為主，當中法國、荷蘭及瑞典同時微升一級，與奧地利及丹麥並排第4位。

全球最佳護照10強（由低至高）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測 【下一頁】

此外，於2014年曾佔據全球最佳護照的美國及英國開始收復失地，以186個免簽證地區，由去年第6位升至今年第5位。

至於香港於去年排名19位，今年亦微升一級，以171個免簽證地區排列最佳護照第18位。而阿富汗只有26個免簽證地區，在199個國家或地區護照中包尾。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台
2022/01/12
保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台
【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人
2022/01/12
【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人
日本央行預計 物價將進一步上升
2022/01/12
日本央行預計 物價將進一步上升
德國經濟部長指需增加移民 免勞動力短缺
2022/01/12
德國經濟部長指需增加移民 免勞動力短缺
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
2022/01/12
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗

你可能感興趣

保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台
15:22 2022/01/12
保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台
【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人
15:36 2022/01/12
【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人
日本央行預計 物價將進一步上升
18:06 2022/01/12
日本央行預計 物價將進一步上升
旅遊資訊 簽證 亞洲 新加坡 日本 航空 香港 香港特區護照

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫情】世衛促勿過急當流感 警告歐洲人口將過半感染
【新冠疫情】世衛促勿過急當流感 警告歐洲人口將過半感染
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95
【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理
【西班牙疫情】新冠確診繼續升 政府當流感處理
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日 時間08:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款