2022年全球護照排名香港微升 兩亞州國家續登榜首

踏入新一年，英國顧問公司Henley & Partners公布2022年全球護照排行榜。全球最佳護照頭10名國家排名與去年相若，日本及新加坡以192個免簽證地區，連續第2年排榜首。而香港則微升一級，以171個免簽證地區排第18位。

世銀下調今年全球經濟增長預測 受疫情及供應鏈影響 【下一頁】

Henley & Partners自2006年起進行稱為「護照免簽指數」的調查，根據國際航空運輸協會（IATA）提供的數據，為各國及地區的護照進行評分及排名。協調表示，新冠肺炎疫情增加旅遊限制，導致面臨過往16年調查以來最大的全球流動性差距。

免簽指數沒有考慮各國因防疫而實施的臨時限制，2022年全球最佳護照10強之中，亞洲國家日本及新加坡以192個免簽證地區連續第2年位列第1位，其中日本更連續4年蟬聯榜首。

其餘10強排名沒太大變化，以歐盟國家為主，當中法國、荷蘭及瑞典同時微升一級，與奧地利及丹麥並排第4位。

全球最佳護照10強（由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測 【下一頁】

此外，於2014年曾佔據全球最佳護照的美國及英國開始收復失地，以186個免簽證地區，由去年第6位升至今年第5位。

至於香港於去年排名19位，今年亦微升一級，以171個免簽證地區排列最佳護照第18位。而阿富汗只有26個免簽證地區，在199個國家或地區護照中包尾。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明