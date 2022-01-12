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M+聯乘Vivienne Tam推獨家新年時裝系列 一文看清享譽全球時裝設計師創作

理財智慧 18:53 2022/01/12

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虎年將至，位於香港西九文化區（西九）、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館 M+，與在香港成長的國際時裝設計師 Vivienne Tam 合作，推出獨家新年時裝系列，並為 M+贊助人和會員帶來各式精選設計商品。

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Vivienne Tam 是享譽全球的華裔時裝設計師，被美國財經雜誌《福布斯》選為「二十五位美籍華人翹楚」之一及入選美國《人物（People）》雜誌全球「50 大美人」之一。

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是次Vivienne Tam 為M+設計的「普普藝虎系列」，會在 M+本店及其網上商店（shop.mplus.org.hk）獨家發售，讓世界各地的顧客均可擁有此特別聯乘系列。系列包括中性 T 恤、針織單肩袋、可摺式手提購物袋及利是封連隨身收納包，採用了淡粉紅和海軍藍兩個時尚色系。


 另外，VIVIENNE TAM 將推出「老虎家族」系列（Tiger Together Collection），M+贊助人和會員可在系列登陸 VIVIENNE TAM 門市前於 M+本店優先預購。2022 年的農曆新年為「水虎年」，代表家庭和睦、人際關係美滿的一年，Vivienne Tam 以此為靈感，重新演繹當初於紐約時裝界一鳴驚人的原創風格──大膽運用流行色調及玩味的表達手法，變奏出以歡樂大笑的老虎一家圖案組成的格紋設計，突顯親情團圓的主題。「老虎家族」系列商品包括網布上衣、網布長衫、中式鈕扣夾棉外套、T 恤、圍巾、海報及明信片。

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普普藝虎及「老虎家族」系列聯同 VIVIENNE TAM 的其他農曆新年設計，包括「Flying Tiger」及「牡丹花」系列中的精選商品，將同步於 2022 年 1 月 8 日（星期六）起在 M+本店及其網上商店開始發售。


Vivienne Tam 闡述以上新系列的設計靈感：「2022 年是虎年，象徵著決心、創意、自發性及創新。我選擇以普普藝術方式創作這兩個系列中的老虎圖像和圖案，並在老虎的笑臉上畫上我所創作的卡通人物 OPERA GIRL 戲曲娃娃獨有的中國戲曲式眼睛，讓老虎圖案設計更添節日感。」

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M+ 博物館零售及商務主管萬希庭對是次與 VIVIENNE TAM 的合作深感興奮：「我們很高興能與國際知名設計師 Vivienne Tam 合作，並透過這節日限定的時裝系列展現出我們獨特的文化零售願景，這時裝系列體現出如何透過著名設計師的視角重新詮釋傳統文化。」

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記者：陳詠妍

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