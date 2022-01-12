▲ 【渣打收購】渣打香港全購加皇信託香港 拓強積金及其他投資基金信託服務

渣打銀行（香港）宣佈，與加拿大皇家銀行投資者及財資服務達成協議，將全面收購加皇信託香港，惟交易仍須獲監管當局批准。渣打香港表示，這項策略性收購將進一步提升公司的證券服務實力及客戶群，反映渣打香港致力在港擴展託管和基金服務業務，以及開拓強積金計劃和職業退休計劃信託業務。

加皇信託香港是加拿大皇家銀行的間接附屬公司，是強積金計劃核准受託人，為強積金計劃、職業退休計劃及其他香港和離岸投資基金提供一系列全面的服務，包括信託、基金行政管理、託管及過戶代理服務等。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，香港是渣打的重要市場，隨香港作為國際金融中心繼續正面發展，渣打對前景保持高度信心，這宗收購項目展示渣打致力對具增長潛力的範疇作出投資、提升客戶服務，以及支持退休規劃行業的發展。

渣打大中華及北亞地區融資及證券服務主管Simon Kellaway指，收購加皇信託香港可全面配合渣打香港的發展策

略，令渣打香港日後可為強積金計劃及其他合資格投資基金提供信託服務，拓展渣打香港的證券服務實力。

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