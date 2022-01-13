  • 17°C
香港時間 : 2022113日 (四) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】FIFA賬戶遭黑客攻擊　EA坦承錯誤並稱將對事件負責

科技 11:00 2022/01/13

分享：

據外媒Eurogamer報道，遊戲商EA近日發表聲明，指有一些知名的FIFA Ultimate Team玩家已成為黑客的目標，部分玩家無法登入自己的帳戶，甚至損失價值數千英鎊的遊戲貨幣。

黑客網絡攻擊不只是針對企業，就連《FIFA》遊戲帳號都是黑客重點目標之一。據外媒Eurogamer報道，遊戲商EA近日發表聲明，指有一些知名的FIFA Ultimate Team玩家已成為黑客的目標，部分玩家無法登入自己的帳戶，甚至損失價值數千英鎊的遊戲貨幣。

【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）

【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象

報道提及，EA日前透過初步調查，確認部分FIFA Ultimate Team玩家的帳號，遭網絡釣魚攻擊。黑客透過利用客戶體驗團隊中的人為錯誤，並繞過雙重身份驗證，來入侵玩家帳戶，並將其帳戶內容刪除，同時重置了帳戶密碼。

EA估計，目前有約50個帳號遭攻擊，其中大部分為FIFA Ultimate Team排名前100的玩家。該企表示，現在正在努力找出這些帳戶真正用家，並恢復所有被盜的內容。EA更承諾，將會採取措施確保此類事情不會再次發生。

EA也提到，未來將會加強團隊培訓，系統也將會進行更新，以更好地識別可疑活動、標記高風險帳戶，並進一步限制帳戶在更新過程中，出現人為錯誤的可能性。

【機迷熱話】迷因遊戲店GameStop擬進軍NFT領域

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【機迷熱話】任天堂Switch全球銷量突破1億　成第七款破億遊戲主機
2022/01/10
【機迷熱話】任天堂Switch全球銷量突破1億　成第七款破億遊戲主機
【遊戲展】E3 2022 電子遊戲展　今年再度取消
2022/01/07
【遊戲展】E3 2022 電子遊戲展　今年再度取消
【遊戲熱話】Ubisoft訂閱服務　將擴展至Xbox
2022/01/06
【遊戲熱話】Ubisoft訂閱服務　將擴展至Xbox
【機迷熱話】PlayStation VR2提早亮相　同場公布獨家遊戲新作
2022/01/05
【機迷熱話】PlayStation VR2提早亮相　同場公布獨家遊戲新作

你可能感興趣

【機迷熱話】任天堂Switch全球銷量突破1億　成第七款破億遊戲主機
20:00 2022/01/10
【機迷熱話】任天堂Switch全球銷量突破1億　成第七款破億遊戲主機
【遊戲展】E3 2022 電子遊戲展　今年再度取消
14:50 2022/01/07
【遊戲展】E3 2022 電子遊戲展　今年再度取消
【遊戲熱話】Ubisoft訂閱服務　將擴展至Xbox
19:37 2022/01/06
【遊戲熱話】Ubisoft訂閱服務　將擴展至Xbox
網絡保安 電玩手遊 遊戲平台 遊戲 黑客 英鎊

下一篇文章

【Google】Google Duo電話無聲　Google提一招拆解
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen
【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen
【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案
【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【Apple】iPhone 14售價可能變貴？　外媒爆料全系列售價
【Apple】iPhone 14售價可能變貴？　外媒爆料全系列售價
【WhatsApp】WhatsApp擬添新功能　用家可在其他對話中聽錄音
【WhatsApp】WhatsApp擬添新功能　用家可在其他對話中聽錄音
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款