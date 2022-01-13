【機迷熱話】FIFA賬戶遭黑客攻擊　EA坦承錯誤並稱將對事件負責

▲ 據外媒Eurogamer報道，遊戲商EA近日發表聲明，指有一些知名的FIFA Ultimate Team玩家已成為黑客的目標，部分玩家無法登入自己的帳戶，甚至損失價值數千英鎊的遊戲貨幣。

黑客網絡攻擊不只是針對企業，就連《FIFA》遊戲帳號都是黑客重點目標之一。據外媒Eurogamer報道，遊戲商EA近日發表聲明，指有一些知名的FIFA Ultimate Team玩家已成為黑客的目標，部分玩家無法登入自己的帳戶，甚至損失價值數千英鎊的遊戲貨幣。

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報道提及，EA日前透過初步調查，確認部分FIFA Ultimate Team玩家的帳號，遭網絡釣魚攻擊。黑客透過利用客戶體驗團隊中的人為錯誤，並繞過雙重身份驗證，來入侵玩家帳戶，並將其帳戶內容刪除，同時重置了帳戶密碼。

EA估計，目前有約50個帳號遭攻擊，其中大部分為FIFA Ultimate Team排名前100的玩家。該企表示，現在正在努力找出這些帳戶真正用家，並恢復所有被盜的內容。EA更承諾，將會採取措施確保此類事情不會再次發生。

EA也提到，未來將會加強團隊培訓，系統也將會進行更新，以更好地識別可疑活動、標記高風險帳戶，並進一步限制帳戶在更新過程中，出現人為錯誤的可能性。

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責任編輯：曾曉汶