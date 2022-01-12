香港電訊6823旗下The Club與Google Cloud合作提升客戶體驗

近年網購愈來愈普及，由其在過去兩年受到新冠疫情影響，大眾更趨向利用網上消費平台，但對於這些平台而言，如何留住用戶，以及讓買家在平台上能更個性化，是他們發展的一個重要課題。香港電訊（06823）旗下的會員獎賞計劃及數碼業務The Club宣佈與Google Cloud合作，創建超個性化平台Copernicus，融合至The Club數碼生態圈並用於旗下各個業務，務求為The Club會員提供度身訂造的網上數碼體驗。

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有關今次The Club與Google Cloud的合作，主要是利用到Google Cloud的數據安全及管治方案、數據分析及數據視覺化技術創建Copernicus，為會員度身訂造更精準、更貼合個人需求的客戶體驗。

The Club的數據科學團隊將會持續發展機器學習技術和AI人工智能演算法，分析每位會員的購物習慣和喜好，進一步識別以消費者需求為中心的產品和服務，以及更個人化的購物流程。而配合Google Cloud先進的數據分析技術，更能助The Club創建Copernicus，使The Club於統一的系統中了解每位會員的消費模式及興趣，以專屬的市場策略更精準地從各個接觸點與每位會員互動。

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香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁表示，今次與Google Cloud合作開創Copernicus，可讓公司得以善用數據科技為每一位The Club會員提供更適切的服務和產品資訊，而在Copernicus推出之前，The Club曾率先透過數據科技，為指定會員度身定制專屬獎賞，並有效地提高會員的購買意欲。「我們深信The Club獨有的數據庫，結合Google Cloud的技術，將為我們數碼轉型奠定重要的基礎。」

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記者：張以正