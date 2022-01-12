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【2022年部署】法興料恒指今年最牛見28200點 建議關注4大投資主題19隻港股

股樓投資 19:46 2022/01/12

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窩輸發行商法興發表本年投資展望。法興證券上市產品銷售部董事周翰宏於網上會議表示，預期今年恒生指數「最牛」看28200點，「最熊」為20200點，中間數為25000點；又料國企指數今年「最牛」看9850點，「最熊」7550點，中間數為9200點。他認為，今年恒指將會是整固後轉勢，投資者可以5至10％收回價的牛熊證產品作部署，惟需控制注碼。

【2022部署】花旗指恒指年底目標28000點　建議投資「勢不可擋趨勢」股票   詳情請看【下一頁

周翰宏指出，平台新經濟股估值已跌至過去3年較低水平，認為只要它們能保持中長線增長動力，其價值可體現，並認為投資者可於第二季至年中部署好倉，因為需視乎它們第一季的業績，首季的波幅仍然是在底部整固為主，對今年股市表現較樂觀。他認為，新冠病毒對股市的影響已變得較小，未來股市走向需視乎企業自身盈利能力。法興又建議投資者關注四大投資主題，包括息口敏感、 覆蓋19隻港股。

法興建議關注港股一覽：

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對於今年輪市交投看法，周翰宏預期，今年ATMX上市輪證產品數量略為回落約5％，不過成交額及成交佔比將持續增加。他又預期，今年輪證成交額將連續3年上升，佔大市成交比例反彈。

【2022年部署】中金指港股估值低 今年將均值回歸 摩通推薦11隻中資價值股   詳情請看【下一頁

同場加映  【iM Cafe】聯儲局停鷹 淡友靜蠅蠅

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撰文 : 李尚毅

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