鐵達尼號童星靠1句對白 收足25年版稅

經典電影《鐵達尼號》當年橫掃各地票房，劇中一眾演員收穫頗豐。《鐵達尼號》童星湯普森近日透露，自己仍因當年演出收到版稅。據報湯普森在5歲的時出演《鐵達尼號》男童一角，因此獲得3萬美元（約23.4萬港元）報酬。

《魷魚遊戲》奪金球獎2022最佳男配 吳永洙成南韓首人 【下一頁】

現年30歲的湯普森（Reece Thompson）在5歲的時候，在《鐵達尼號》電影中飾演1名未能成功登上救生艇，在母親身邊離世的3等艙乘客「愛爾蘭男童」一角。惟其後他無意再於荷里活發展，現已在美國猶他州（Utah）1個滑雪度假村擔任網絡經營總監。

湯普森近日接受外媒《Business Insider》訪問透露，拍攝後25年每一個季度會收到版稅支票，每年大概可額外獲得200（約1,560港元）至300美元（約2,340港元），在電影推出DVD版本等特別時候亦會收到更多款項。他坦誠已對電影沒有多印象，但每次收到支票時覺得是額外收入。

部分電影角色演員今昔對比

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

據報湯普森雖然在電影中只得3個場景及1句對白，但當年因此獲得約3萬美元報酬，款項當時已存入銀行，並在之後支付他教育、生活等方面的費用。

觀眾傳媒全缺席無埋紅地毯 金球獎2022史上最冷清 【下一頁】

湯普森透露，當年經紀人提供兩個劇本給母親選擇，1個是《鐵達尼號》電影，另1個則是汽油廣告。母親當時認為拍電影不錯，即使電影再差亦會有人入場欣賞，所以替他接下《鐵達尼號》男童一角。

據報，《鐵達尼號》主演 Leonardo DiCaprio及Kate Winslet當年憑電影，分別獲得250萬（約1,950萬港元）及200萬美元（約1,560萬港元）報酬。鐵達尼號當年亦是奧斯卡最佳電影及最佳導演兩項大獎得主，共取得11個奧斯卡獎項。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀