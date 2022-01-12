GX中國汽車2845升近半成現水平是儲貨時機？即睇長綫策略 股市 18:33 2022/01/12 分享： 汽車股反彈，GX中國汽車 （02845） 今日升近半成，其成份股比亞迪 （01211） 升逾7%，贛鋒鋰業 （01772） 亦升逾半成，可以趁反彈入手汽車股ETF？GX中國汽車現水平是儲貨時機？獨立股評人唐牛為你分析長綫策略，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】 **實體經濟vs元宇宙概念 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 吉利汽車175股價升半成 話你知上望反彈目標看多少 今日 吉利汽車175股價升半成 話你知上望反彈目標看多少 中石油（00857）發盈喜＋股息近7厘好吸引 明早開市前要睇實 今日 中石油（00857）發盈喜＋股息近7厘好吸引 明早開市前要睇實 港股升663點收復二萬四 年底料突破二萬六兼預測3個主題會跑贏大市 今日 港股升663點收復二萬四 年底料突破二萬六兼預測3個主題會跑贏大市 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 今日 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 你可能感興趣 吉利汽車175股價升半成 話你知上望反彈目標看多少 今日 15:38 吉利汽車175股價升半成 話你知上望反彈目標看多少 中石油（00857）發盈喜＋股息近7厘好吸引 明早開市前要睇實 今日 17:35 中石油（00857）發盈喜＋股息近7厘好吸引 明早開市前要睇實 港股升663點收復二萬四 年底料突破二萬六兼預測3個主題會跑贏大市 今日 16:10 港股升663點收復二萬四 年底料突破二萬六兼預測3個主題會跑贏大市 最新專欄文章 更多 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 今日 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 中石油（00857）發盈喜＋股息近7厘好吸引 明早開市前要睇實 今日 中石油（00857）發盈喜＋股息近7厘好吸引 明早開市前要睇實 港股升663點收復二萬四 年底料突破二萬六兼預測3個主題會跑贏大市 今日 港股升663點收復二萬四 年底料突破二萬六兼預測3個主題會跑贏大市 吉利汽車175股價升半成 話你知上望反彈目標看多少 今日 吉利汽車175股價升半成 話你知上望反彈目標看多少 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 今日 政府周五公布第五輪防疫抗疫基金 本地零售餐飲股可否再炒上？ 贛鋒鋰業（01772） 比亞迪股份（01211） GX中國電車（02845） 元宇宙 汽車 ETF 概念 汽車股 中國