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GX中國汽車2845升近半成現水平是儲貨時機？即睇長綫策略

股市 18:33 2022/01/12

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汽車股反彈，GX中國汽車 （02845） 今日升近半成，其成份股比亞迪 （01211） 升逾7%，贛鋒鋰業 （01772） 亦升逾半成，可以趁反彈入手汽車股ETF？GX中國汽車現水平是儲貨時機？獨立股評人唐牛為你分析長綫策略，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】

**實體經濟vs元宇宙概念　利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選**

欄名 : 3分鐘睇股

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