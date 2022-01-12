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【北部都會區】發展創科用地須靠人才支援　宜夥拍學界推動成效

科技 19:32 2022/01/12

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林鄭月娥今（12日）首次透露，北部都會區發展採用「雙信封制」招標方式批地予大型創科企業，即是投標者除了需提交價格建議外，還要遞交包括項目建築設計方案的技術標以供評審。（本報資料圖片）

特首林鄭月娥去年公布任內最後一份施政報告，提出橫跨新界西北至東北的《北部都會區發展策略》，更預期以創科產業為該區的經濟引擎。林鄭月娥出席新一屆立法會首次大會指，正積極推動北部都會區發展，並首次透露，採用「雙信封制」招標方式批地予大型創科企業，讓企業自行興建研發或生產設施，吸引高端製造業和科研機構落戶香港。

科學園科培網絡榮譽會長鄒健宏回應指：「是次招標方式特別，綜合考慮技術和價格建議，可以讓創科公司參與其中，也是好方法，惟須考慮兩方因素佔比。」他解釋指，當中亦須考慮如何配合加速「再工業化」的步伐，以及採用甚麼生產規模，才適合落戶香港發展。

【北部都會區】創科土地「雙信封招標」成效受質疑　專家：配套、優惠要雙管齊下

未來北部都會區發展中，將元朗升級成為北部都會區一部分，有望受惠於「南金融、北創科」定位。不過他指出，要吸引這些高端製造業和科研機構落戶，還需要向有關人才提供生活配套。他坦言：「本來香港要找科研人才已不容易，更何況是要吸引其他地方的人才來港發展，所以打造創科社區，為他們提供完善支援，絕對是一大關鍵因素。」

他又建議，港府可夥拍兩地大學，由大學開始對接人才，例如投資大學科研項目，與大學課程配合發展等。

記者：張寶燕

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